Nghệ sĩ Duy Phương tiết lộ: Từng ở nhà lầu, xe hơi nhưng lại trắng tay trong phút chốc

Mới đây, nghệ sĩ Duy Phương đã livestream tâm sự về thời hoàng kim của mình và giải thích lý do vì sao anh từng một thời giàu có rồi lại trắng tay.

Tôi mua xe thanh lý có hai chỉ vàng, về làm lại đem bán lãi mười mấy cây vàng

Trước khi nổi tiếng, tôi từng rất khó khăn, phải theo đoàn cải lương đi khắp nơi, diễn với tiền công bèo bọt chỉ đủ ăn bánh khọt.

Sau đó, tôi về Sài Gòn học hát rồi theo đoàn văn công đi khắp các vùng quê, phải lấy thùng phuy làm sân khấu để diễn, thường xuyên bị kiểm điểm vì hát chưa đúng.

Cơ may đến với tôi kể từ khi gặp anh Thanh Việt, quái kiệt làng hài khi ấy. Anh Thanh Việt giới thiệu tôi đi diễn kịch và thành công.

Từ đó, tôi bắt đầu nổi tiếng, diễn loạt vở kịch hay, rồi diễn series Trong nhà ngoài phố đưa tôi lên vị trí rất vững vàng, trở thành một tên tuổi lớn.

Kể từ ấy, cuộc sống của tôi rất ngon lành, không thiếu thốn thứ gì. Tôi nổi tiếng, đi diễn được nhiều tiền nên làm thêm nghề buôn bán xe hơi. Tôi mua xe thanh lý có hai chỉ vàng, về làm lại đem bán lãi mười mấy cây vàng. Đó là lí do tôi giàu có, lắm tiền nhiều của.

Tôi cứ tưởng mình đã vững vàng rồi nhưng chẳng phải thế. Cứ ngỡ mình nhà lầu, xe hơi, giàu có nhưng phút chốc mất hết, trắng tay, rồi lại đi vào khó khăn, khổ ải.

Tôi muốn kể câu chuyện của mình ra, là những điều có thật, tôi từng nếm trải để mọi người thấy rằng, cuộc sống này không phải cứ muốn mà được đâu. Mọi thứ còn là cơ duyên, định mệnh, số phận.

Tôi đang ở nhà lầu, xe hơi, cuộc sống quý phái, sang trọng, bỗng nhiên vợ chồng chia lìa, đổ vỡ, nên tan nát nhà cửa.

Tôi lầm lũi lên làng trẻ em SOS xin con về nuôi

Nhiều người hỏi tôi vì sao tôi lại như thế, đang yên ổn hạnh phúc lại cưới thêm vợ nữa nhưng có lí do hết.

Lúc đó tôi đã bốn mấy tuổi rồi và rất thèm khát có một đứa con. Không hiểu ông trời xui khiến thế nào nên tôi muốn có con nhưng vợ đầu của tôi lại không thể sinh con.

Tôi cứ lầm lũi lên làng trẻ em SOS xin con về nuôi. Người ra dẫn tôi vào xem mười mấy đứa con nít để chọn. Nhưng các cô nuôi dạy trẻ ở đó lại hẹn khi nào có những đứa nhỏ khỏe mạnh thì gọi lên nhận về nuôi cho đỡ cực.

Thế là tôi lại lầm lũi đi về chờ đợi nhưng chẳng thấy đâu. Rõ ràng, đến một lúc, tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả, toàn bộ tài sản để có con, đơn giản vì tôi thèm con lắm.

Tôi còn nhớ như in, mẹ tôi trước khi ra nước ngoài dặn tôi cứ kệ chuyện con cái, cố mà giữ lấy sự nghiệp để khỏi phải cực khổ vì nhiều người muốn có sự nghiệp như tôi mà không được.

Tôi nghe vậy mới bảo mẹ: "Cuộc đời này tưởng có mà lại không có, mọi thứ đều do số phận sắp đặt cả rồi. Con đang muốn có con quá nên con chấp nhận hi sinh, đổi hết tất cả để có đứa con. Mai sau con có ngã xuống chết cũng còn có người bưng lư hương cho an lòng.

Giờ con giàu có nhưng đi đường đụng đâu đó chết cũng chẳng mang theo được. Con sẵn sàng đánh đổi tất cả để có con".

Thế rồi định mệnh đến, tôi cưới vợ hai và có con. Nhưng chắc định mệnh cho tôi có con thì không có tiền nên tôi khổ từ đó đến giờ luôn.