Bé 2 tuổi ngồi trong nhà bị là người lạ vào bế đi, phụ huynh lo lắng làm sao để bảo vệ con?

Bé trai đang ngồi chơi trong nhà thì bị người lạ vào nhà bế đi, may mắn bà ngoại của bé phát hiện kịp thời.

Vụ việc vừa xảy ra tại phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức nè các mẹ. Mấy ngày nay dõi theo tin bé trai ở Bình Dương mất tích mà cứ nghĩ là con chơi đâu đó rồi đi lạc, chứ ai mà vào nhà dắt bé đi làm gì. Nhưng sáng đọc trên Tuổi Trẻ thấy tin bé 2 tuổi ngồi chơi trong nhà bị người lạ bế đi thì cũng thấy sợ thật đó các mẹ. Cũng may là vụ việc được phát hiện sớm chứ không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

Ảnh chụp màn hình báo Công an TP.HCM

Em đọc trên báo Công an TP.HCM thì hiện tại Công an phường Phú Hữu, TP.Thủ Đức, TPHCM đang điều tra làm rõ vụ người dân trình báo có đối tượng lạ xông vào nhà, bồng một bé trai đang chơi trong nhà đi. Được biết, khoảng 14 giờ chiều ngày 19/10, bé Đặng Như M.K (2 tuổi) ngồi chơi cùng bà ngoại là Nguyễn Trúc M. thì bà ngoại xuống nhà dưới lấy nước cho cháu uống. Vài giây sau, bà M. nghe cháu ngoại hét lớn nên chạy lên thì phát hiện một thanh niên đeo khẩu trang đang ôm cháu K, bà ngoại liền lao tới nắm chân cháu giằng lại. Trong lúc giằng co, đối tượng chống trả khiến bà ngã xuống nền. Rất may lúc này có người hàng xóm kế bên đi ngang qua nên thanh niên kia bỏ bé trai lại rồi lên xe máy tẩu thoát.

Theo người nhà, thời điểm này cửa nhà khóa trong nhưng đối tượng lòn tay vào trong mở chốt, phía trước có bé 2 tuổi ngồi chơi trong nhà, bố và cậu của bé K. cũng ở nhà nhưng 2 người ở trong phòng nên không hay biết.

Khi vụ việc xảy ra, cửa nhà vẫn đóng nhưng người lạ lòn tay vào mở chốt

Nhận thông tin, công an nhanh chóng có mặt lấy lời khai, khám nghiệm, trích xuất camera để truy xét đối tượng. Cũng theo nhân chứng, do vụ việc diễn ra nhanh, nên cả bà ngoại và người hàng xóm không xác định được có bao nhiêu người, chỉ thấy thanh niên lạ mặt phóng xe bỏ đi.

Vụ việc vẫn đang được điều tra nhưng nhiều người cảm thấy khó hiểu ở chỗ là nhà cửa đóng then cài nhưng người lạ vẫn cố tình mở chốt để vào nhà. Trong trường hợp này, dường như những lời khuyên dành cho trẻ như không nói chuyện với người lạ, luôn nói với bố mẹ mình đang ở đâu, làm gì … đều không có tác dụng. Bởi đây là trường hợp xảy ra trong nhà và cháu bé chỉ mới 2 tuổi, chứ không phải là ở ngoài đường, với một đứa trẻ lớn hơn và có thể nhận thức được những lời dạy. Cũng khó trách người lớn bởi ở trong nhà, đã chốt cửa thì việc rời mắt trẻ một chút cũng là điều dễ hiểu.

Bà ngoại cháu bé vẫn chưa hiểu vì sao người lạ vào nhà bế cháu đi

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người dân khu vực vẫn chưa hết hoang mang. Bởi vì không ai biết nam thanh niên kia có quan hệ như thế nào với gia đình cháu bé, mục đích người lạ vào nhà bế bé trai đi là gì nhưng hành động lén lút ngay giữa khu dân cư nhiều người ra vào khiến những gia đình có trẻ nhỏ không khỏi lo lắng. Nhất là tại thời điểm này, một bé trai 2 tuổi ở Bình Dương cũng mất dấu 5 ngày không rõ lý do. Dù sao đi nữa, trách nhiệm đảm bảo an toàn cho trẻ vẫn nằm trong tay người lớn, các bậc phụ huynh.

Đây là thời điểm thánh phố tái thiết lập cuộc sống bình thường mới, nhiều gia đình thì cả bố lẫn mẹ đều phải quay lại công việc trong khi trẻ nhỏ, học sinh thì vẫn chưa tới trường. Nhiều phụ huynh phải để con ở nhà một mình hoặc gửi nhà hàng xóm, tranh thủ trưa chiều về nhà sớm. Đây cũng là kẽ hỡ nguy hiểm nếu kẻ xấu biết được. Do đó việc dạy con các kỹ năng cần thiết khi ở nhà một mình vô cùng quan trọng. Còn với các bé nhỏ thì phụ huynh cũng nhắc nhở người chăm sóc bé luôn để mắt tới trẻ, hạn chế để bé một mình quá lâu nha các mẹ.