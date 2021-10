'Tịnh thất bồng lai' xóa STK kêu gọi từ thiện, nữ CEO 50 tuổi lập tức 'dặn mặt' yêu cầu sao kê

Những ngày vừa qua, cái tên 'Tịnh thất bồng lai' bất ngờ nổi lên khắp cõi mạng khi bị Lê Thanh Minh Tùng - tự nhận là con ruột của Lê Tùng Vân (người đứng đầu Tịnh thất bồng lai) tố cáo cha ruột có hành vị bất chính, dụ dỗ nhưng cô gái để trở thành công cụ mua vui.



Lê Thanh Minh Tùng xuất hiện trong livesteam của bà Phương Hằng tố cáo cha ruột là ông Lê Tùng Vân

Trước đó, Công An Long An cũng khẳng định đa số trẻ sống trong hộ bà Cúc đều có mẹ đi cùng, không phải là trẻ em cơ nhỡ, không nơi nương tựa. Hiện tại, hộ bà Cúc có 18 người đang cư trú, trong đó có 6 trẻ em đều có mẹ ruột cùng tạm trú, không rõ cha. Thời gian qua, nơi đây lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi, cơ nhỡ không nơi nương tựa để kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước giúp đỡ, trục lợi cá nhân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, dư luận xã hội.

Phóng sự cũng cho biết "Tịnh thất Bồng Lai" không phải là cơ sở tự viện hợp pháp do Ban Trị sự giáo hội phật giáo tỉnh quản lý. Những người đang sống và sinh hoạt tại đó không phải là tu sĩ phật giáo. Do đó, không liên quan đến sự quản lý của giáo hội. Sự việc mang tính chất lợi dụng hình thức tu sĩ phật giáo để lừa gạt lòng tin của tín đồ phật giáo để trục lợi.



Công An Long An đã làm phóng sự vạch trần những sai phạm tại 'Tịnh thất bồng lai'

Mới đây, CĐM chỉ ra điểm bất thường trên kênh YouTube "5 chú tiểu" của Tịnh thất Bồng Lai. Trên kênh youtube có 2 triệu lượt theo dõi. Những người ở 'Tịnh thất bồng lai' thường xuyên cập nhật cuộc sống của 5 chú tiểu, từ việc ăn uống, trồng rau đến biểu diễn văn nghệ.

Đáng nói, trên phần giới thiệu của kênh YouTube trước đó, Tịnh thất Bồng Lai có để lại thông tin số điện thoại, số tài khoản để quyên góp, tài trợ cho các chú tiểu. Tuy nhiên mới đây, nhiều người truy cập vào kênh phát hiện thông tin này đã bị xóa sạch.



Tịnh thất bồng lai kêu gọi từ thiện



Hiện tại dòng kêu gọi từ thiện đã bị xóa

Hiện, kênh YouTube chỉ để lại dòng thông báo rằng khán giả hãy đăng ký kênh và đón xem các clip mới ủng hộ các chú tiểu.

Trong livestream tối ngày 30/10 nữ CEO 50 tuổi cũng yêu cầu Bộ Công An vào cuộc điều tra số tài khoản kêu gọi từ thiện ở 'Tịnh thất bồng lai', yêu cầu phải sao kê đầy đủ.

"Tôi đề nghị Bộ Công an vào cuộc làm rõ. Nơi này đem trẻ em ra câu view, nói rằng trẻ em mồ côi động lòng thiên hạ để gửi tiền nuôi.

Dùng trẻ em để lừa đảo tiền của bá tánh. Đây là lừa đảo siêu cao cấp luôn. Cần làm rõ xem ai là người cầm tài khoản từ thiện. Đưa hẳn tài khoản lên rồi bây giờ chối bỏ không nhận", bà Hằng cho biết.



Bà Phương Hằng yêu cầu Điền Quân lên tiếng, đồng thời 'Tịnh thất bồng lai' phải sao kê tài khoản ngân hàng kêu gọi từ thiện

Giải thích việc xóa STK kêu gọi từ thiện, Nhất Nguyên sống tại 'Tịnh thất bồng lai' cho biết kênh YouTube "5 chú tiểu" do một công ty khác quản lý. Phía Tịnh thất hoàn toàn không nắm được các thông tin đã bị xóa.

"Thầy hoàn toàn không biết gì hết. Kênh YouTube nằm trong network bảo vệ của công ty P. Mọi sự thầy giao cho quản lý bên đó làm việc. Có thể trong thời điểm nhạy cảm, người ta cảm thấy cái gì cần thiết thì để hoặc cái gì nên gỡ để bảo vệ các bé".