Cuộc sống hiện tại của 5 chú tiểu 'Tịnh thất bồng lai', quán quân Thách thức danh hài giờ ra sao?

5 chú tiểu nhóm Bồng Lai từng “náo loạn” sân khấu "Thách thức danh hài" đang sống ở Tịnh thất Bồng Lai (Long An). Ít ai nghĩ rằng, những đứa trẻ này lại có thể làm được những điều bất ngờ như thế.

Gây bão tại một chương trình lớn, thông tin bên lề về các em luôn nhận được sự quan tâm lớn. 5 chú tiểu gồm Pháp Tâm 3 tuổi, Trí Tâm 4 tuổi, Nghi Tâm 4 tuổi, Ngọc Tâm 3 tuổi và Minh Tâm 4 tuổi. Trên truyền hình hồn nhiên, hài hước là vậy nhưng ở đời thường các bé lại có hoàn cảnh hết sức đặc biệt.

Có bé bị bỏ rơi ở cửa chùa, có bé bị gia đình bỏ lại trong bệnh viện rồi cuối cùng được 'Tịnh thất bồng lai' nhận nuôi.



5 chú tiểu gây náo loạn tại 'Tịnh thất bồng lai'

Sau khi gây sốt tại "Thách thức danh hài", 5 chú tiểu được lập một kênh YouTube có tên 5 chú tiểu – Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, để đăng tải các video đời sống thường ngày. Hiện tại kênh đã có hơn 2 triệu lượt theo dõi, hơn 800 triệu lượt xem. Các video trên kênh đều thu về hàng chục nghìn lượt xem, cao nhất là hơn 23 triệu lượt.



Hiện tại 5 chú tiểu đã có kênh youtube riêng

Trước đó, vào năm 2020 theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai (nay đổi tên thành Thiên am bên bờ vũ trụ), chính quyền và Công an tỉnh Long An đã xác định, chủ hộ gia đình tự gắn tên gọi là Tịnh thất Bồng Lai hay tên mới Thiền am bên bờ vũ trụ tại ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà, là bà Cao Thị Cúc (SN 1960, ngụ xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An).

Năm 2014, bà Cúc mua lại khu đất 2.000m2 tại đây và sửa thành điểm tu tại gia. Một thời gian sau, nơi này tự gắn cái tên Tịnh thất Bồng Lai. Thực tế chủ trì mọi hoạt động của Tịnh thất Bồng Lai nói trên là ông Lê Tùng Vân (SN 1932, quê An Giang, ngụ quận 6), tự phong là Hoà thượng Thích Tâm Đức hay “thầy ông nội”.



'Tịnh thất bồng lai' liên tục vướng phải những lùm xùm trong thời gian vừa qua

Những người sống, sinh hoạt ở đó không phải là tu sĩ Phật giáo. Sự việc diễn ra trong thời gian gần đây mang tính chất lợi dụng hình thức tu sĩ Phật giáo để lừa gạt lòng tin, trục lợi.

Tuy nhiên, bỏ qua những lùm xùm khi xem những đoạn clip về 5 cậu bé, đa phần bình luận để lại đều là khen ngợi thông minh, đáng yêu của các chú tiểu.