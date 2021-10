Theo Zing, chiều 24/10, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ Trần Văn Hiếu (47 tuổi), nghi phạm gây ra vụ thảm sát 3 người ở thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang.

Theo đó, Hiếu sa lưới khi đang lẩn trốn ở xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, cách hiện trường gây án khoảng 300 km.



Nghi phạm thảm sát 3 người thân trong 1 gia đình tại Bắc Giang

Trước đó, sáng 22.10, Công an H.Lạng Giang nhận tin báo tại thôn Tuấn Mỹ (xã Tân Thanh, H.Lạng Giang) xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Nạn nhân tử vong trong vụ án là Trần Đình L. (SN 1949, là bố của Hiếu), bà Bùi Thị Th. (SN 1949, mẹ Hiếu) và em gái tên Trần Thị Th. (SN 1976).



Sau khi gây án hung thủ đã bỏ trốn

Đến chiều 22.10, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan này đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan truy bắt Trần Văn Hiếu (47 tuổi, trú xã Tân Thanh, H.Lạng Giang, Bắc Giang). Hiếu là nghi phạm chính trong vụ thảm sát khiến 3 người thân của chính mình tử vong.