'Thầy ông nội' khẳng định Diễm My tự nguyện đến 'Tịnh thất bồng lai', nhưng hiện tại đã rời đi

Những ngày vừa qua, Tịnh thất bồng lai trở thành tâm điểm chú ý khi Lê Thanh Minh Tùng - tự nhận là con ruột của ông Lê Tùng Vân lên tố cáo cha ruột 'loạn luân', dụ dỗ các cô gái đến đây nhằm mục đích xấu.

Mới đây, Nhất Nguyên - đại diện Thiền am bên bờ vũ trụ đã chia sẻ thẳng thắn về sự việc lùm xùm liên quan đến những lời tố cáo trên livestream của bà Nguyễn Phương Hằng.



Bà Phương Hằng vạch trần tội ác của Tịnh thất bồng lai

Trong buổi trao đổi, Nhất Nguyên khẳng định hiện "Tịnh Thất Bồng Lai" không hề biết tin tức gì về em Diễm My - người từng khiến nơi này đại náo. Nhất Nguyên chia sẻ: "Chúng tôi hiểu tính cách của con bé, nếu nó sống không hợp với gia đình sẽ bỏ đi. Tuy nhiên, từ lâu rồi chúng tôi không liên lạc, cũng không có tin tức gì về Diễm My. Ông Võ Văn Thắng vẫn luôn nghi ngờ rằng con bé tu tập ở đây, nhưng thực sự không có.



Phía 'Tịnh thất bồng lai' phủ nhận chuyện giam giữ Diễm My

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Diễm My về chỗ ăn ở, việc tu tập nhưng con bé không muốn làm ảnh hưởng đến các thầy. Cách đây vài tháng, Diễm My có quay về Thiền am bên bờ vũ trụ để nhờ sự giúp đỡ về tiền bạc. Từ đó đến nay, chúng tôi không có liên hệ gì nữa. Trên mạng xã hội, My có để địa chỉ email nhưng có lẽ luôn sợ người ta biết chỗ ở của cô ấy".

Trước đó, cha mẹ Diễm My từng khóc ròng cầu cứu vì cho rằng Tịnh thất bồng lai đã dụ dỗ, bắt cóc con gái của mình. Nói về điều này, ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu tịnh thất khẳng định: "Chuyện cô Diễm My cô ý đi tu, muốn biết chuyện tình riêng bên trong thì phải hỏi riêng cô Diễm My. Muốn biết tại sao cô Diễm My bỏ nhà đi tu thì không thể hỏi thầy được. Bởi vì thầy có trong cuộc đâu, phải hỏi cô Diễm My chứ. Cô có ẩn tình gì, cô có gì xích mích với mẹ của cô, với ba của cô? Chứ hỏi thầy, đổ thừa thầy dụ dỗ, làm sao dụ dỗ được? Làm sao mà thầy đủ tiền bạc, cơ sở vật chất để dụ dỗ cô Diễm My được?".

Bên cạnh, ông Lê Tùng Vân còn cho biết thêm, đã làm giấy tạm trú cho Diễm My nên không thể gọi là bắt cóc. Ông này cho biết: "Diễm My tu ở đây là do em nó thấy mấy đứa nhỏ được thầy giáo dục có lễ phép, có tài năng, đậu 2 năm liền "Thách thức danh hài". Rồi Diễm My nó thích, nó thấy chỗ có tài, nó thích, nó tu chứ làm sao mà thầy dụ nó được.



Ông Lê Tùng Vân tiết lộ đã làm tạm trú, tạm vắng cho Diễm My

Thầy cho Diễm My ở, thầy đăng ký tạm trú trên công an, công an cho phép đăng ký, có giấy tờ, có sổ sách đàng hoàng. Thầy làm đúng luật pháp nhà nước, không có gì sai cả. Ông Thắng bà Mai nói thầy bắt cóc Diễm My. Bắt cóc mà lại có giấy tạm trú".

Về phía gia đình cô bé, vợ chồng anh Võ Văn Thắng khẳng định đến hiện tại Diễm My vẫn đang ở trong "Tịnh Thất Bồng Lai". Đến thời điểm hiện tại, gia đình đã mòn mỏi, chờ đợi 3 năm. Gia đình từng rất tuyệt vọng, tuy nhiên, gia đình vẫn đang bằng mọi cách để đưa con gái trở lại.