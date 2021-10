Vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ chiều 14/10. Lúc đó, em Nguyễn Văn Q (SN 2011) học sinh lớp 5C, Trường Tiểu học Nam Anh dùng điện thoại để học trực tuyến ca từ 15 giờ đến 17 giờ.

Quá trình học, em Q cắm điện thoại vào pin dự phòng để sạc thì bất ngờ điện thoại phát nổ khiến em bị bỏng nặng.

Phát hiện sự việc người thân đã đưa em Q đi cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện.



Học sinh lớp 5 tử vong vì nổ điện thoại khi học online

Từ vụ việc thương tâm trên, Phó giáo sư - tiến sĩ Trần Thành Nam, Chủ nhiệm Khoa Các khoa học giáo dục, Trường đại học Giáo dục (Ðại học Quốc gia Hà Nội), đã đưa ra 4 cách dành cho phụ huynh để hạn chế nguy cơ thiếu an toàn trong thời gian trẻ học trực tuyến.

1. Đối với học sinh tiểu học: Cần có người để mắt đến trẻ, vì đôi khi không có người lớn bên cạnh nhiều trẻ sẽ không kiểm soát được hành vi. Phụ huynh cần có giải pháp để có thể nhìn thấy trẻ để hỗ trợ những vấn đề trẻ đang gặp phải trong lúc học.

Nếu bố mẹ vẫn phải đi làm, hoàn cảnh gia đình không thể học được đúng giờ trực tuyến thì gia đình nên báo lại với giáo viên và học qua kênh khác như truyền hình.

2. Cha mẹ phải đảm bảo tạo ra không gian học tập an toàn, thoải mái bằng cách hướng dẫn và đảm bảo cho con các nguyên tắc an toàn về thể chất. Trang bị cho con kỹ năng như an toàn không gian mạng, cách xử lý khi bị kích ra khỏi lớp học online, máy tính hết pin...



Chuyên gia mách 4 cách để bảo vệ an toàn cho trẻ khi học online

Cha mẹ cũng cần tạo điều kiện cho con củng cố kiến thức đã học ở trường và thực hành liên quan kỹ năng an toàn về phòng cháy chữa cháy, phòng tránh tai nạn thương tích, tích hợp hoạt động trải nghiệm...

3. Cha mẹ không được bỏ mặc con, hay do công việc bị stress mà "giận cá chém thớt" làm đứa trẻ lo âu, khép kín. Khi có vấn đề phát sinh trẻ không dám trao đổi với bố mẹ, mà tự giải quyết dẫn đến nguy cơ khó lường.

4. Đặc biệt, không nên để trẻ ở nhà một mình quá lâu. Đối với bậc tiểu học, thiếu sự đồng hành của phụ huynh thì trẻ học khó có hiệu quả.