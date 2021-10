Vụ việc bé gái 2 tuổi bị bạn đánh bầm tím người tại tại cơ sở Mầm non Vân Vũ 2 - Bắc Giang đã gây xôn xao dư luận. Cụ thể, bé gái 2 tuổi bị bạn học đánh, đạp dã man vào người. Theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, lãnh đạo UBND xã Tăng Tiến cho biết, chính quyền địa phương đã nắm bắt được sự việc: "Hiện chúng tôi đang gặp gia đình để nắm bắt thêm về sự việc và yêu cầu trưởng nhóm trẻ Vân Vũ làm báo cáo giải trình".



Bé gái 2 tuổi bị bán học đánh bầm tìm người tại cơ sở mầm non Vân Vũ 2 Bắc Giang (Ảnh: Dân Việt)

Theo lãnh đạo UBND xã Tăng Tiến, thời điểm xảy ra vụ việc là lúc cô giáo vừa cho trẻ trong lớp ăn xong và đóng cửa ra ngoài. Vị lãnh đạo thông tin thêm: "Lúc đó các cháu ở trong nhà đánh nhau, cắn nhau thì có cháu bị sưng đầu. Sau khi xảy ra sự việc, gia đình cháu bé đã bức xúc và đăng lên mạng xã hội".

Cũng trong chiều ngày 24/10 UBND xã Tăng Tiến đã có văn bản 319/QĐ - UBND về việc tạm dừng hoạt động cơ sở mầm non dộc lập tư thục Vân Vũ 2 để làm rõ vụ việc cháu gái 2 tuổi bị bạn đánh.



Cơ sở mầm non Vân Vũ 2 tạm dừng hoạt động để làm rõ vụ việc

Trước đó, tối 23/10, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội facebook ghi lại cảnh một bé gái bị bạn đánh, đạp, cắn vào người khi đang trong lớp học mầm non mà không thấy có sự can thiệp của cô giáo. Chia sẻ trên mạng xã hội facebook, gia đình cháu bé bị đánh mong muốn chính quyền địa phương và ngành giáo dục sớm làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm vi phạm.

Clip bé gái 2 tuổi bị bạn học đánh bầm tím người được lan truyền trên mạng xã hội

Nắm được thông tin, ngành chức năng đã vào cuộc xác minh. Cụ thể, vào 10 giờ 48 phút ngày 23/10 tại cơ sở Mầm non Vân Vũ 2 xảy ra sự việc cháu T. Q. T (3 tuổi) học sinh Trường Mầm non Tăng Tiến (được gửi tại nhóm trẻ vào các ngày thứ Bảy hàng tuần) đã cắn và đánh cháu V.Đ.Q (22 tháng tuổi). Tại thời điểm xảy ra sự việc, cô Thân Thị Vân, giáo viên chủ nhiệm lớp và là chủ nhóm trẻ không có mặt tại lớp (do có việc gia đình), cô Hoàng Thị Chuyên là giáo viên phụ lớp đi lấy cơm trưa có đóng cửa lớp lại.



Bé gái bị bạn học đánh (Ảnh cắt từ clip)

Đến 10 giờ 52 phút ngày 23/10, cô Hoàng Thị Chuyên nghe tiếng khóc vội quay lại lớp thì thấy cháu Q bị cắn nên bế cháu ra ngoài lau người và xoa cho cháu. Ngay sau đó cô Chuyên đã gọi điện cho cô Vân để thông báo về sự việc xảy ra. Đến 11 giờ 15 phút cùng ngày, cô Vân gọi điện thông báo cho gia đình cháu Q về việc cháu bị bạn cắn và xin lỗi gia đình qua điện thoại. Sau đó gia đình đến đón cháu Q về nhà và phát hiện trên người cháu có nhiều vết thương, có chụp ảnh và gửi lại cho cô Vân.