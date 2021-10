Vừa bị bắt, Nhâm Hoàng Khang tiếp tục bị NSƯT Đức Hải gửi đơn tố cáo vì hành vi đe dọa, tống tiền

Theo báo Thanh Niên, NSƯT Đức Hải đã chính thức gửi đơn tố cáo vì bị một số đội tượng uy hiếp, tống tiền yêu cầu ông phải chuyển 200 triệu đồng vào số tài khoản có tên Nhâm Hoàng Khang.

Xác nhận với báo Thanh Niên, Cơ quan cảnh sát điêu tra, Công An TP.HCM khẳng định đã nhận được đơn tố cáo của nghệ sĩ Đức Hải.

Nghệ sĩ Đức Hải gửi đơn tố cáo Nhâm Hoàng Khang vì bị đe dọa, tống tiền

Nghệ sĩ Đức Hải vô cùng vui mừng vì nhiều tháng phải hứng chịu 'trái đắng' thì nay đã được đền đáp. Song vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra nên chưa thể tiết lộ thêm thông tin nào khác.

“Sau khi Facebook của tôi bị kiểm soát thì tôi bị tống tiền, có bằng chứng cụ thể. Tôi đã làm đơn gửi Bộ công an để trình báo sự việc. Nhiều tháng qua tôi chỉ im lặng theo đề nghị của cơ quan chức năng để hợp tác làm rõ sự việc", Đức Hải chia sẻ.

Hiện tại, nghệ sĩ Đức Hải vẫn đang phối hợp với Công An để làm rõ vụ việc

Trước đó, NSƯT Đức Hải cho biết, anh đã nhận được 88 tin nhắn khủng bố và đòi anh 200 triệu đồng nếu muốn yên ổn. Theo anh, một số đối tượng giỏi về IT đã lợi dụng ồn ào này để nhảy vào tống tiền. “Nhưng cây ngay không sợ chết đứng, tôi đã báo công an toàn bộ và họ cho biết đã khoanh vùng được một số đối tượng, sẽ sớm thông báo kết quả điều tra cho tôi"- anh chia sẻ thêm.

Sáng 4-10, tại một ngôi nhà ở quận Thốt Nốt, lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an kết hợp Công an TP Cần Thơ bắt tạm giam đối với Nhâm Hoàng Khang (34 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh). Khang bị Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an ra quyết định khởi tố và tạm giam về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Nhâm Hoàng Khang bị bắt vì tội cưỡng đoạt tài sản, tống tiền 400 triệu đồng

Theo thông tin ban đầu, Khang bị cáo buộc đã xâm nhập vào dữ liệu cá nhân mạng máy tính của một số cá nhân (có dấu hiệu cờ bạc), sau đó có hành vi tống tiền, cưỡng đoạt tài sản với số tiền gần 400 triệu đồng. Qua khám xét, lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tài liệu, máy tính liên quan đến hành vi phạm tội.