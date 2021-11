Bạn muốn hẹn hò: Chàng trai khẳng định sẽ 'giúp vợ việc nhà suốt đời', đằng gái liền chốt đơn gấp

Không phải vơ đũa cả nắm nhưng thông thường việc nhà sẽ do phụ nữ quán xuyến. Dù cũng ra ngoài lao động kiếm tiền nhưng khi về nhà, việc bếp núc, giặt giũ, rửa dọn, chăm con vẫn hay do một tay của chị em đảm nhận. Có người hài lòng, xem đó là trách nhiệm của mình, cũng có người cáu gắt khi thấy chồng chẳng chịu phụ giúp. Do đó, câu chuyện việc nhà nên do một tay phụ nữ đảm đương hay cần đàn ông chia sẻ vẫn luôn là đề tài thu hút nhiều người tranh cãi.

Mới đây, trên một chương trình hẹn hò, chàng trai tên Phú Thịnh (28 tuổi). Anh chàng từng tốt nghiệp quản trị kinh doanh nhưng hiện là tài xế. Kết đôi với anh là nữ chính tên Kim Hiền (25 tuổi, điều dưỡng). Giới thiệu về bản thân, anh chàng tài xế tự nhận mình biết nấu ăn, thích ca hát và thể thao.

Còn cô gái tự nhận mình là mẫu phụ nữ của gia đình khi thích nấu ăn, cầu toàn, sống hướng nội. Cô từng trải qua 2 mối tình nhưng đều không trọn vẹn. Chia sẻ về người chồng lý tưởng, cô mong muốn đó là người sống có trách nhiệm với gia đình, rộng lượng, biết đối nhân xử thế, biết quan tâm công việc nhà.

(Ảnh chụp màn hình)

Nghe vậy, “ông mối” Quyền Linh hài hước bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho chàng trai trẻ: “Sư phụ! Nếu người đàn ông nào cũng được như thế thì quá là tốt nhưng nói phải giữ lời nha”.

(Ảnh chụp màn hình)

Trong màn gặp mặt trực tiếp, cô gái có thẳng thắn hỏi chàng trai: “Anh có dự định gì để phát triển cho tương lai không? Anh học quản trị kinh doanh mà đi làm tài xế thì đó có phải công việc mà anh quyết định đầu tư công sức phát triển nó không?”.

Đáp lại, anh chàng giải thích: “Anh đang có dự định trong tương lai sau năm 30 tuổi anh sẽ thành lập một doanh nghiệp cho chính mình, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cho thị trường. Anh sẽ giữ bí mật điều này”.

(Ảnh chụp màn hình)

Có thể nói, chàng trai ít nhất là người có chí hướng, xác định được mình muốn gì trong tương lai và ấp ủ thực hiện nó. Ngoài ra, việc anh chàng hứa hẹn sẽ làm việc nhà phụ giúp vợ “suốt đời” cũng bộc lộ anh là người có trách nhiệm với gia đình. Đúng như lời “ông mối” Quyền Linh là anh chàng này “nói được làm được” quả là “chồng quốc dân”, nhưng đó là chuyện của tương lai và ít ra anh cũng từng “hứa hẹn”, “giao kèo” với cô gái đang hẹn hò.

Câu chuyện đàn ông phụ giúp vợ làm việc nhà tưởng đơn giản như cân đường hộp sữa nhưng nếu không thỏa thuận, “giao kèo” ngay từ đầu sẽ dễ trở thành mâu thuẫn về sau. Một tổ ấm muốn bền vững vẫn luôn cần cả hai kề vai gánh vác, cùng vun đắp chứ không giao hẳn cho một người.

Phụ nữ thời nay cũng đã bước ra xã hội đi làm, kiếm tiền và thậm chí có khi còn giỏi hơn đàn ông. Do đó, không có lý gì mà việc nhà đổ dồn hết lên phụ nữ. Nếu các anh chồng vụng về thì cứ học dần, quan trọng là có suy nghĩ muốn chia sẻ việc nhà để vợ đỡ vất vả hơn không mà thôi.

Từng có câu chuyện rất đáng để mọi người suy ngẫm. Đó là cụ bà hơn 80 tuổi đã đệ đơn ly hôn chồng để được vào viện dưỡng lão sinh sống. Lý do khiến bà đưa ra quyết định này là vì chồng không bao giờ phụ giúp rửa chén. Một việc tưởng chừng cỏn con nhưng nếu dồn nén từ năm này qua năm khác, khiến phụ nữ cảm thấy tủi thân, mệt mỏi, không được chia sẻ thì cũng có ngày đường ai nấy đi.