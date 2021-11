Dân tình choáng váng kênh Youtube của 'Tịnh Thất Bồng Lai' kiếm hàng chục tỷ đồng mỗi năm

Những ngày vừa qua, cái trên 'Thiền am bên bờ vũ trụ', 'Tịnh thất bồng lai' gây xôn xao dư luận khi bị tố lợi dụng trẻ em để trục lợi tiền từ thiện. Đặc biệt, bị Lê Thanh Minh Tùng - người tự nhận là con ruột của Lê Tùng Vân vạch trần chuyện 'loạn luân'. Mặc dù, không biết thực hư ra sao nhưng công chúng dường như đã 'quay lưng' với Tịnh thất bồng lai dù trước đó nơi này được yêu thích vì sự xuất hiện của 5 chú tiểu đáng yêu.



Người đứng đầu Tịnh thất bồng lai bị tố 'loạn luân', lợi dụng trẻ em để trục lợi

Theo đó, Sau khi dành quán quân tại 'Thách thức danh hài', 5 chú tiểu đã được lập một kênh Youtube riêng. Theo như tìm hiểu, kênh Youtube này đã thành lập được 6 năm nhưng đã kiếm bộn tiền vì có lượng theo dõi và đăng ký khủng.

Hiện, kênh đã có hơn 2 triệu người đăng ký. Theo số liệu từ Social Blade, kênh "5 chú tiểu - Thiền am bên bờ vũ trụ" thành lập từ tháng 1/2013, hiện đứng thứ 179 trong bảng xếp hạng kênh Youtube tại Việt Nam. Đến nay kênh thu về hơn 833 triệu lượt xem với 900 video đã đăng tải về các tiểu phẩm tái hiện phim Tây Du Ký, hát hò của các em bé,...



Kênh youtube của 5 chú tiểu hiện có hơn 2 triệu lượt đăng kí

Kênh youtube đã đạt nút vàng

Với lượt đăng ký và lượng view khủng hiện tại, ước tính, mỗi tháng theo Social Blade thống kê, kênh thu về khoảng 6.200 USD (trên 140 triệu đồng) đến 99.200 USD (trên 2,2 tỷ đồng). Như vậy, mỗi năm "5 chú tiểu - Thiền am bên bờ vũ trụ" có thể kiếm được từ 74.500 USD đến tối đa là 1,2 triệu USD (khoảng 27 tỷ đồng).

Con số không chỉ dừng ở đó khi Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ còn sở hữu nhiều kênh Youtube khác cũng "hái" ra tiền không kém như "Đạo Pháp - Thiền am bên bờ vũ trụ" (95.200 lượt đăng ký), "Nhị Nguyên - Thiền am bên bờ vũ trụ" (38.800 lượt đăng ký); "Âm nhạc - Thiền am bên bờ vũ trụ" (43.200 lượt đăng ký),...

Bên cạnh kênh youtube '5 chú tiểu - tịnh thất bồng lai' còn nhiều kênh khác cũng có lượt theo dõi khủng

Không sử dụng kĩ xảo để dàn dựng, làm màu, có lẽ chính sự ngây thơ, mộc mạc, hồn nhiên của các cậu bé là điều thu hút người xem. Các clip đều được những người đỡ đầu quay lại và đăng tải thường xuyên trên kênh YouTube và nhanh chóng đạt hàng trăm nghìn lượt xem, một vài clip đã có lượt xem tăng đột biến lên đến 23 triệu view, 6 triệu view...

Nhiều người hy vọng những lùm xùm của Tịnh thất Bồng Lai sẽ sớm có kết quả điều tra, những đứa trẻ ở đây có đang bị lợi dụng để trục lợi cá nhân hay không, hiện vẫn chưa rõ. Tuy nhiên ai cũng mong các bé sẽ mãi giữ sự hồn nhiên và lớn lên thật khoẻ mạnh.