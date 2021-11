Kỉ niệm 9 năm ngày cưới, Tăng Thanh Hà nhắn nhủ lời ngọt ngào tới ông xã khiến bao người ghen tỵ

Chuyện tình của Hà Tăng chính thức được công khai năm 2009 sau nhiều đồn đoán từ người hâm mộ. Năm 2012, Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn tổ chức hôn lễ tại Manila (Philippines) - quê hương của chú rể. Ngày 11/11/2012, cặp đôi tổ chức thêm tiệc cưới theo nghi thức truyền thống Việt Nam tại TP.HCM. Công chúng không ngừng xôn xao, chúc mừng Tăng Thanh Hà từ cô gái có tuổi thơ vất vả nay đã trở thành con dâu hào môn.



Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn hạnh phúc sau những tin đồn thất thiệt

Tuy nhiên, bên cạnh những lời chúc mừng lại là những tin đồn thất thiệt cho rằng Tăng Thanh Hà cưới Louis Nguyễn để che mặt thiên hạ, thực ra không hề yêu nhau?.

Thế nhưng, sau 9 năm về chung 1 nhà Tăng Thanh Hà và ông xã đã chứng minh cho công chúng thấy cả hai đang vô cùng hạnh phúc. Mới đây, trên trang cá nhân Tăng Thanh Hà đăng tải hình ảnh, kèm theo đó là lời nhắn nhủ tới ông xã nhân dịp kỉ niệm 9 năm ngày cưới.

"12 năm một mối tình… 9 năm chung một mái nhà… gia đình tăng trưởng đúng tiến độ! Cảm ơn vì mọi điều anh đã làm cho em và cho gia đình chúng ta, em cùng các con thật may mắn khi có anh, yêu anh! Chúc mừng 9 năm kỷ niệm ngày cưới của chúng ta!".



Tăng Thanh Hà nhắn nhủ lời ngọt ngào tới ông xã nhân dịp kỉ niệm 9 năm ngày cưới

Ngoài ra, Tăng Thanh Hà cũng chia sẻ loạt khoảnh khắc ngọt ngào bên ông xã kèm tới giấy note được cho gửi đến Louis Nguyễn. Tờ note ghi: "Do you believe in love at first sight. Yes I do! I've been in love since the first time I met this amazing man and more every single day!" (Tạm dịch: Anh có tin yêu từ cái nhìn đầu tiên. Vâng em tin điều đó, em đã yêu ngay từ lần đầu tiên gặp được người đàn ông tuyệt vời này và yêu anh hơn mỗi ngày).



Cuộc hôn nhân êm đềm của vợ chồng Tăng Thanh Hà

Louis Nguyễn là con trai của tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP) và mẹ là bà Cristina Serrano - cháu họ của phu nhân cựu Tổng thống Philipines Imelda Marcos. Còn Tăng Thanh Hà khi ấy là một diễn viên có sức hút lớn với công chúng sau thành công của bộ phim "Bỗng dưng muốn khóc".

Cùng nắm tay nhau đi qua 12 năm hạnh phúc, cặp đôi hiện đang có 2 người con là Richard và Chloe. Ấy vậy mà thời gian ngày càng làm tôn lên nét xinh đẹp, trẻ trung, hiện đại của Tăng Thanh Hà và sự nam tính, phóng khoáng của nửa kia của cô.

Sau khi kết hôn, Tăng Thanh Hà chọn lui về "hậu trường", tạm ngưng nghệ thuật, ít khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Thay vào đó, cô dành thời gian chăm sóc gia đình nhỏ cũng như phụ giúp chồng việc kinh doanh.