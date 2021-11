Mong muốn nhận nuôi 1000 - 2000 đứa trẻ, ông Lê Tùng Vân 'TT Bồng lai' bị CĐM mỉa mai thậm tệ

Mới đây, ông Nhị Nguyên - đại diện phía Tịnh thất Bồng Lai đã có những chia sẻ về ông Lê Tùng Vân hay còn gọi là 'Thầy ông nội'. Theo đó, người này tiết lộ ông Lê Tùng vẫn đang ấp ủ xây một trại trẻ mồ côi có thể nuôi được 1000 - 2000 trẻ em. Thế nhưng do sức khỏe yếu, kinh tế còn hạn hẹp nên ông không thể thực hiện được dự định của mình.

"Trẻ em là gốc rễ của xã hội. Những đứa trẻ ngoan ngoãn, lễ phép, hiền lành sẽ tạo nên một xã hội có đạo đức. Vì vậy, với phương pháp tu tập của "thầy ông nội", tôi tin bất kì đứa trẻ nào cũng sẽ trở nên giỏi giang hơn. Nếu ai biết rõ "thầy ông nội" sẽ thấy thương thầy vô cùng. Những năm gần đây, vì sức yếu cộng với bệnh tiểu đường và huyết áp, thầy không còn có thể đi đứng được nhiều như trước. Giấc mơ về "trại trẻ mồ côi" của thầy vẫn còn bị bỏ dở" - Nhị Nguyên chia sẻ.

Ông Nhị Nguyên còn khẳng định nhưng đứa trẻ ở TT Bồng lai, bao gồm cả Nhị Nguyên, Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên đều được ông Lê Tùng Vân nhận nuôi và giáo dục rất tốt từ khi còn nhỏ:

"Từ khi tôi còn nhỏ, tôi hiếm khi nào thắc mắc về nguồn gốc, thân phận của mình. Tôi nghĩ rằng cha mẹ ruột của mình vì một lí do nào đó đặc biệt mới không thể tiếp tục nuôi dạy tôi. Sống với thầy Lê Tùng Vân, tôi vẫn được chăm sóc, dạy dỗ, cho học hành một cách tử tế đàng hoàng. Đối với các bé hiện nay ở Tịnh thất Bồng Lai, tôi nghĩ rằng khi lớn lên, các bé dù biết mình là trẻ mồ côi nhưng vẫn hạnh phúc vì được sống trong môi trường tốt.

Tôi coi ông Lê Tùng Vân như cha ruột. Các cô ở đây từng chăm sóc tôi vẫn coi như mẹ ruột vậy" - Nhị Nguyên chia sẻ.



Nói về việc TT Bồng lai bị đổi tiên, Nhị Nguyên cho biết không hề bận tâm:

"Tôi nghĩ rằng khi mình buồn hay mình vui thì vết sẹo nó vẫn nằm ở đó. Mình không thể xóa bỏ được. Tôi là người hiểu đạo, biết nhân quả mình đã gây ra. Người ta chửi mình là mình đang phải trả quả. Thầy Lê Tùng Vân đã dạy chúng tôi từ nhỏ như thế" - ông Nguyên nói thêm.

Sau khi Nhị Nguyên tiết lộ tâm nguyện của ông Lê Tùng Vân là muốn nhận nuôi 1000 - 2000 đứa trẻ. Trên mạng xã hội đã mỉa mai không thương tiếc, nhiều người cho rằng 'Thầy ông nội' đã làm nhiều việc sai trái, vì vậy việc nhận nuôi những đứa bé chỉ gây thêm tai họa.



Trước đó, trong cuộc họp báo Bộ Nội vụ vào chiều 5/11, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng khẳng định, vụ việc cơ sở Tịnh thất Bồng Lai, sau đổi tên là Thiền am bên bờ vũ trụ, có dấu hiệu của việc lợi dụng tôn giáo để trục lợi.

Báo cáo của UBND tỉnh Long An gửi Ban Tôn giáo Chính phủ có nêu, cơ sở Tịnh thất Bồng Lai thực chất là cơ sở gia đình riêng, do bà Cao Thị Cúc (hộ khẩu thường trú tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) xây dựng. Người của nơi này tự ý chuyển tượng Phật và đồ thờ cúng vào, biến nơi này thành cơ sở thờ tự bất hợp pháp.