Hoàn Nguyên tiết lộ tình hình sức khỏe của 'Thầy ông nội', tuyên bố không đôi co với bà Phương Hằng

Những ngày qua, câu chuyện xoay quanh "Tịnh thất Bồng Lai" lại nóng lên trên mạng xã hội sau khi Lê Thanh Minh Tùng, tự nhận là con ruột của Lê Tùng Vân (người xưng là Hòa thượng Thích Tâm Đức ở "Tịnh thất Bồng Lai") xuất hiện trên livestream của bà Nguyễn Phương Hằng. Tại đây, Lê Thanh Minh Tùng đã tố cáo những câu chuyện động trời ở "Tịnh thất Bồng Lai".



Lê Tùng Vân - người đứng đầu 'Tịnh thất bồng lai' bị vạch trần bộ mặt thật



Rất nhiều sai phạm ở 'Tịnh thất bồng lai'

Bên cạnh đó, những video clip được tung lên các trang mạng xã hội cho thấy, mặc dù chưa bao giờ xuất gia, nhưng ông Lê Tùng Vân, luôn mạo xưng mình là "Thầy ông Nội" hay Thầy Thích Tâm Đức. Tự cạo đầu trọc, mặc lễ phục, pháp phục, làm lễ phục xuất gia cho người khác, nhận Phật tử làm tín đồ và tự xưng "Tịnh thất Bồng Lai" là chùa.

Trước đó, trong cuộc họp báo Bộ Nội vụ vào chiều 5/11, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng khẳng định, vụ việc cơ sở Tịnh thất Bồng Lai, sau đổi tên là Thiền am bên bờ vũ trụ, có dấu hiệu của việc lợi dụng tôn giáo để trục lợi.

Báo cáo của UBND tỉnh Long An gửi Ban Tôn giáo Chính phủ có nêu, cơ sở Tịnh thất Bồng Lai thực chất là cơ sở gia đình riêng, do bà Cao Thị Cúc (hộ khẩu thường trú tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) xây dựng. Người của nơi này tự ý chuyển tượng Phật và đồ thờ cúng vào, biến nơi này thành cơ sở thờ tự bất hợp pháp.



Những chú tiểu ở 'Tịnh thất bồng lai' đều sống với mẹ ruột nhưng lại nói là mồ côi

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn 'giả sư' Hoàn Nguyên của 'Tịnh thất bồng lai' đã có những chia sẻ về những ồn ào thời gian vừa qua:

"Vào khoảng 7 giờ sáng, tôi đã thấy vài người đứng trước cổng thiền am rồi. Giữa thời điểm dịch bệnh, mỗi ngày Việt Nam vẫn ghi nhận vài nghìn ca mắc COVID-19, tôi không hiểu vì sao họ có thể kéo đến tập trung đông người như vậy? Họ chĩa camera vào khuôn viên để quay. Một số YouTuber còn leo hẳn lên hàng rào để livestream bên trong thiền am có gì, đa số đều mang khẩu trang nên tôi chẳng biết họ là ai. Tôi nói rằng các anh xuống giúp, vì đây là nhà riêng, làm như vậy là xâm phạm quyền riêng tư", Hoàn Nguyên cho biết.



Hoàn Nguyên tiết lộ sức khỏe của Lê Tùng Vân đang yếu

Chia sẻ về vấn đề 'huyết thống' trong 'Tịnh thất bồng lai' người này khẳng định: "Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa từng trải qua một cuộc xét nghiệm ADN nào theo đúng quy định pháp luật. Vì vậy, tôi khẳng định hoàn toàn không có câu chuyện huyết thống liên quan.

Việc một đứa trẻ có mẹ trên giấy khai sinh là hoàn toàn bình thường. Các "sư cô" tại Tịnh thất Bồng Lai đã đứng ra làm "mẹ đỡ đầu" trên giấy tờ của các bé để các bé có thể đi học sau này. Nếu mà để giấy tờ qua một bên, các cô không có là mẹ của đứa trẻ nào hết. Trong xã hội này, có biết bao cặp vợ chồng hiếm muộn người ta xin con nuôi về làm giấy tờ, có mẹ đứng tên cũng đâu phải điều lạ. Đó đâu phải vấn đề lớn? Hiện tại, chúng tôi đang nuôi dạy các cháu rất tốt".

Mặt khác, Hoàn Nguyên cũng tiết lộ tình hình sức khỏe của Lê Tùng Vân. Theo đó, "thầy ông nội" hiện tại sức khỏe đã yếu. Ông phải nằm võng không đi đứng được. Qua sự việc của bà Phương Hằng, nhóm người thuộc Tịnh thất Bồng Lai cũng tuyên bố sẽ kết thúc câu chuyện lùm xùm tại đây.



Phía 'Tịnh thất bồng lai' mong kết thúc mọi chuyện liên quan đến bà Phương Hằng

"Từ trước tới nay, chúng tôi chỉ có 2 lần phát ngôn chính thức qua đoạn video của ông Lê Tùng Vân. Tuy nhiên, lần nói chuyện thứ hai cũng sẽ là lần cuối cùng bởi chúng tôi quyết định sẽ không đôi co với bà Phương Hằng nữa. Bởi lẽ, bà ấy nhỏ hơn sư phụ tôi mà dùng những lời lẽ rất khó nghe", Hoàn Nguyên nói.