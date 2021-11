Sau khi xuất viện, Cát Phượng liên tục mất ngủ trầm trọng: Uống thuốc cực mạnh nhưng không đỡ

Thời gian qua, thông tin Cát Phượng nhập viện do sức khoẻ không tốt khiến người hâm mộ quan tâm, lo lắng. May thay sau một thời gian được điều trị tận tình, nữ diễn viên đã có thể xuất viện, sức khoẻ cũng có những tiến triển tích cực. Mới đây trên trang cá nhân, bạn gái Kiều Minh Tuấn còn đăng tải hình ảnh tươi tắn, thần sắc hồng hào để trấn an đồng nghiệp và khán giả.

Cập nhật tình hình sức khoẻ của bản thân, Cát Phượng tiết lộ bị mất ngủ trầm trọng từ khi về nhà, nữ diễn viên đang cố gắng làm theo chỉ dẫn của bác sĩ để sớm hồi phục sức khoẻ: "Lại không thấy buồn ngủ nữa rồi. Bác sĩ cho thuốc ngủ cực mạnh, uống vào ngủ được 3 tiếng hết thuốc mắt mở ra. Trong bệnh viện thì ngủ sâu, ngủ ngon. Xuất viện về nhà đâu vào đó. Không thấy buồn ngủ. Kỳ quá đó nha. Ăn thì hết ói, ăn nhiều lắm. Ngủ thì không ngủ được. Chắc lo tùm lum".

Cát Phượng khoe ảnh tươi tắn sau khi xuất viện, tiết lộ sức khoẻ đã khá hơn những ngày trước

Nói về chứng mất ngủ, Cát Phượng cho biết có lẽ do cô lo nghĩ quá nhiều nên không thể chợp mắt quá 3 tiếng dù đã được bác sĩ cho uống thuốc liều cao. Tuy nhiên điều đáng mừng là nữ diễn viên đã ăn uống ngon miệng hơn, không còn yếu ớt như khi còn nằm viện nữa. Bên dưới bài viết, rất nhiều khán giả đã khuyên Cát Phượng nên tẩm bổ và thư giãn thay vì nghĩ ngợi lung tung, không ít cư dân mạng còn đưa ra những bài thuốc mẹo để giúp cô ngủ ngon và sâu hơn.

Nhìn lại hình ảnh Cát Phượng nhập viện mà khán giả không khỏi xót xa

Nghe Cát Phượng tiết lộ bị mất ngủ sau khi xuất viện là cư dân mạng chia sẻ các bài thuốc giúp cô ngủ ngon ngay