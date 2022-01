Con gái An Nguy cực đáng yêu dưới ống kính của mẹ, lộ một chi tiết khiến ai cũng suýt xoa

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, An Nguy khiến khán giả thích thú khi tung loạt ảnh vô cùng dễ thương của con gái cưng. Trong khung hình, ái nữ đầu lòng nhà An Nguy mặc áo hoodie, đội mũ xinh như búp bê. Dưới ống kính của mẹ, bé còn có loạt biểu cảm từ mím môi đến cười toe, nhìn vào là thấy cả vũ trụ đáng yêu.

"Năm mới có cô nào xin vía lúm đồng tiền bỏ bụng không ạ?". An Nguy viết.

Dưới phần bình luận, khán giả nô nức khen An Nguy chăm con khéo, mới gần 8 tháng tuổi nhưng bé Bay trông rất cứng cáp và kháu khỉnh. Để lưu giữ lại những hình ảnh đầu đời của con yêu, An Nguy còn lập hẳn 1 Instagram riêng cho bé, thu hút đông đảo lượt theo dõi.



Con gái An Nguy vô cùng dễ thương dưới ống kính của mẹ



Cô bé cười toe toét khi được mẹ chụp ảnh



Loạt biểu cảm này khiến ai cũng yêu thích



Đôi má hồng xinh xắn quá



Càng lớn cô bé càng đáng yêu, mẹ An Nguy rất chăm làm điệu cho em



Chiếc má núm khiến 'mẹ bím' nào cũng mơ ước

Trước đây khá kín tiếng nhưng khi có con, An Nguy cởi mở hơn trong việc chia sẻ thông tin về con gái trên mạng xã hội. Mỗi khoảnh khắc của bé Bay đều được quan tâm.

Cả An Nguy và Alex đều dành nhiều thời gian và tâm sức cho việc chăm sóc con gái. Thời gian đầu, cặp đôi khá vất vả vì em bé hay thức đêm, An Nguy cũng thiếu ngủ vì phải hì hục vắt sữa cho con mỗi ngày. Nhưng dần dần mọi việc cũng quen và đi vào ổn định. Không chỉ vậy, hiện tại An Nguy và Alex đã bắt đầu cho bé Bay làm quen với các chữ cái. Cô nhóc có vẻ cũng rất hợp tác với mẹ.