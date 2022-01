Dư luận phẫn nộ khi phía 'TT Bồng Lai' thuê 5 luật sư bào chữa cho tội lỗi của mình gây ra

Thời gian vừa qua, vụ án liên quan đến 'TT Bồng Lai' luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía dư luận.

Mới đây, một vị luật sư gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh ông Lê Tùng Vân và những người đang sinh sống tại 'TT Bồng Lai'. Cụ thể, vị luật sư này đã đồng ý đứng ra bảo vệ các bị can tại 'TT Bồng Lai' khi bị khởi tố. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, phía luật sư đã tham gia vào buổi làm việc của điều tra viên, lấy lời khai của Lê Thanh Nhất Nguyên.



'TT Bồng Lai' thuê 5 luật sư bào chữa



Ông Lê Tùng Vân lộ rõ vẻ tiều tụy

Thông tin trên sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của CĐM. Rất nhiều người đã chỉ trích 'TT Bồng Lai' gây ra biết bao nhiêu tội lỗi những không biết xấu hổ còn thuê luật sư để bào chữa. Mặt khác, nhiều người cho rằng vị luật sư kia không biết phân biệt đúng sai đi nhận bảo vệ cho các bị can.

"Luật sư nào đứng ra bào chữa lương tâm chắc không cắn rứt".

"Thằng luật sư nào nhận bào chữa vụ này cũng xứng đáng làm sú* vật".

"Luật sư nào đứng ra nhận bảo vệ thì cũng là luật sư không có đạo đức".



Rất nhiều người đã bức xúc trước việc TT Bồng Lai thuê 5 luật sư



CĐM khẳng định dù có thuê nhưng sẽ không thể thắng kiện



Những tội lỗi gây ra thì pháp luật cần trừng trị thích đáng

Hiện Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Long An vẫn đang tập trung lấy lời khai đối với nhiều người sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai hay có tên khác là “Thiền am bên bờ vũ trụ” tại ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà.

Công an đang thụ lý nhiều đơn tố cáo với nhiều nội dung khác nhau. Tố cáo chủ yếu nhắm đến người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai là ông Lê Tùng Vân (90 tuổi, quê An Giang).

Kết quả giám định cho hay, nhiều người sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai có quan hệ huyết thống với ông Lê Tùng Vân, trong đó có những đứa trẻ chỉ vài tuổi.

Kết quả điều tra ban đầu cũng xác định, ông Lê Tùng Vân có ba con với ít nhất hai người con gái ruột của ông.

Một nguồn tin nói rằng, “kết quả điều tra về loạn luân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai khi công bố sẽ là… cú sốc lớn với cộng đồng. Vì đây là vấn đề liên quan đến những đứa trẻ nên cơ quan điều tra đang tiến hành rất thận trọng”.