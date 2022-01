Ngày 7/1, Công an tỉnh Long An đưa thông tin đã quyết định khởi tố với 4 bị can gồm: Lê Tùng Vân (SN 1932), Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990), Lê Thanh Nhất Nguyễn (SN 1991), Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) để điều tra về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ phạm vi lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân".



Ông Lê Tùng Vân được tại ngoại

Trong đó, Bbị can Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên và Trùng Dương sẽ bị tạm giam để điều tra. Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cả 4 bị can cùng cư trú tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa (hay còn gọi là Tịnh thất Bồng Lai, Thiền am bên bờ vũ trụ).

Thông tin ông Lê Tùng Vân được tại ngoại khiến dư luận vô cùng phẫn nộ, bởi lẽ phạm đồng thời 3 tội: Lừa đảo, lợi dụng quyền tự do dân chủ phạm vi lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân và tội loạn luận. Tại sao vẫn được tại ngoại?.



Theo điều tra của Công an Long An, ông Lê Tùng Vân được làm rõ chưa từng tu hành ở tu viện tôn giáo nào, nhưng tự xưng là Thầy ông nội hay Đại đức Thích Tâm Đức.

Sau năm 1975, ông Vân rời quê An Giang lên TPHCM cư ngụ tại quận 6. Năm 2007 ông Vân bị chính quyền huyện Bình Chánh phát hiện lập ra trại dưỡng lão – cô nhi Thánh Đức, đóng ở xã Phạm Văn Hai, trái phép và có dấu hiệu trục lợi từ nguồn tiền từ thiện. Khi chính quyền dẹp bỏ cơ sở này thì ông Vân im ắng nhiều năm.

Năm 2014 ông Vân về hộ gia đình bà Cao Thị Cúc tại ấp Lập Thành, huyện Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà để chủ trì cơ sở gọi là “Tịnh thất Bồng Lai”. Ông Vân và những người sống nơi đây tự nhân là chùa, xưng là sư thầy, sư cô, và giới thiệu là đang nuôi trẻ mồ côi.



Sự nổi tiếng của “Tịnh thất Bồng Lai” nhờ các game show và mạng xã hội, do đó trong nhiều năm qua nguồn tiền từ thiện trong, ngoài nước đổ về đây rất khủng khiếp.

Hiện cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Long An đang thụ lý đơn tố cáo của các cá nhân về nhiều vấn để xảy ra tại “Tịnh thất Bồng Lai”. Công an tỉnh Long An cho hay, sẽ sớm làm rõ để thông báo với báo chí, với dư luận.