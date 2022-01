Được Bộ Công An 'giải oan', Thủy Tiên lập tức có động thái mới được dân tình khen ngợi hết lời

Chiều ngày 23/1 Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra có văn bản xác định các nghệ sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Đại Nghĩa không chiếm đoạt tiền từ thiện trong việc vận động và sử dụng tiền từ thiện đợt mưa lũ 2020.

Như vậy, những đơn tố cáo, vu khống, bịa đặt về các nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện để xây nhà, tậu xe...là hoàn toàn không đúng sự thật.

Khi được Bộ Công An 'giải oan', Thủy Tiên không nói nhiều chỉ lặng lẽ đăng bộ ảnh đẹp như nàng thơ để ăn mừng việc mình được chứng minh trong sạch.



Thủy Tiên viết: "Đủ nắng hoa sẽ nở" sau khi được Bộ CA minh oan



Thủy Tiên hóa thành nàng thơ trong bộ ảnh mới



Ở tuổi 37 Thủy Tiên vẫn giữ được nét đẹp trẻ trung



Dù không trực tiếp nhắc đến việc từ thiện, nhưng động thái này của Thủy Tiên cũng được khen ngợi hết lời



Từ sau lùm xùm từ thiện, Thủy Tiên ít khi chia sẻ cuộc sống trên MXH



Chắc hẳn nhân việc được giải oan cô muốn tung bộ ảnh nàng thơ để chúc mừng bản thân

Động thái mới này của Thủy Tiên được CĐM khen ngợi hết lời. Bởi lẽ chẳng cần nói nhiều Thủy Tiên chỉ cần âm thầm chờ kết quả của Bộ Công An để bản thân được 'giải oan' mà thôi: "Chúc mừng chị. Chúc chị thật nhiều sức khoẻ, luôn bình an, làm nhiều điều tốt giúp người giúp đời chị nhé", "Đẹp nữa luôn", "Xuất sắc luôn chị ơi", "Chúc mừng Thủy Tiên, chúc Tiên luôn nhiều sức khỏe và ngày càng thành công trong sự nghiệp", "Tiên xinh đẹp, chúc em luôn nhiều may mắn", "Chúc mừng em về kết luận cuối cùng của Bộ Công an. Nạp năng lượng và tiếp tục với những kế hoạch mới của mình. Chúc em thành công!",...

Trong khi đó, Đàm Vĩnh Hưng hào hứng chia sẻ: "Cuối cùng thì Đàm Vĩnh Hưng đã được minh oan. Cảm ơn Bộ Công an đã vào cuộc để nhanh chóng có kết luận cho những lùm xùm vừa qua".

Thủy Tiên - Công Vinh đến ngân hàng sao kê.