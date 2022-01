HH Thùy Tiên đến thăm các em mồ côi do Covid-19, một hành động khiến bao người nể phục

Kể từ khi về nước, Hoa hậu Thùy Tiên đã ngay lập tức thực hiện những chuỗi hoạt động vì cộng đồng. Mới đây nhất, nàng hậu đã đến thăm các trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 để thăm hỏi và tặng quà.

"Tiên rất vinh hạnh khi được là khách mời trong chương trình Tết do trẻ em mồ côi do Covid-19 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do Báo Tuổi Trẻ tổ chức. Tiên rất vui khi có cơ hội được gặp gỡ và chia sẻ cùng các em, mong là có thể đồng hành cùng báo Tuổi trẻ trong nhiều dự án ý nghĩa sắp tới". Thùy Tiên viết.

Được biết đối tượng trong hoạt động thiện nguyện lần này của nàng hậu là trẻ em và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Nàng hậu đã đi đến các hộ dân đang sinh sống tại quận 4, quận 10, quận 11.



Thùy Tiên cúi thấp người trao phần qua cho em nhỏ khiến CĐM khen ngợi hết lời



Nàng hậu vui vẻ chụp ảnh cùng các em nhỏ



Thùy Tiên mặc áo dài rạng rỡ đến thăm các em nhỏ



Thùy Tiên phát biểu



Thùy Tiên rất vui dự các chuỗi hoạt động vì cộng đồng sau khi về nước

Trước đó, Thùy Tiên hậu đã đi đến các hộ dân đang sinh sống tại quận 4, quận 10, quận 11. Trong đó có 2 bé mồ côi cha hoặc mẹ được chu cấp 1.5 - 2 triệu đồng mỗi tháng và hỗ trợ vốn phát triển kinh tế cho 2 phụ nữ với công việc bán hàng rong, bán vé số...

Vì lịch trình bận rộn nên Thùy Tiên cũng không thể trực tiếp thăm hỏi từng người trong danh sách của dự án lần này nhưng cô hứa sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình đối với 15 trẻ em mà cô đang bảo trợ cũng như hỗ trợ vốn cho 20 phụ nữ khó khăn.

Các hoạt động thiện nguyện của Hoa hậu Thùy Tiên được công chúng đánh giá cao. Với tinh thần "Làm cho thế giới tốt đẹp hơn", nàng hậu đã và đang có nhiều dự án khác ở Việt Nam cũng như trên thế giới trong tương lai.