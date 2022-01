Những ngày vừa qua, cái tên 'TT Bồng Lai', 'Thiền am bên bờ vũ trụ', Lê Tùng Vân được dư luận quan tâm hơn bao giờ hết. Bởi lẽ, những bí mật được khủng khiếp được Công an vạch trần khiến bao người rùng mình, phẫn nộ. Theo đó, ông Lê Tùng Vân và 'đám giả sư' bị khởi tố với 3 tội danh gồm: Lừa đảo, lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân, và đặc biệt là tội loạn luân.



TT Bồng Lai bị khởi tố bởi 3 tội danh

Tuy nhiên, bên cạnh việc chỉ trích những 'đám sư giả', thì cái nhiều người quan tâm chính là những trẻ em tại 'TT Bồng Lai' tương lai sẽ ra sao. Người lớn làm ra những chuyện sai trái, trẻ con lại là người gánh hậu quả. Những chú tiểu là những đứa trẻ hồn nhiên, nhiều tài năng những đã bị 'Tịnh thất bồng lai' tiêm nhiễm những điều không hay về đạo Phật. Thậm chí, bản thân 5 chú tiểu đều có mẹ nhưng vẫn nghĩ bản thân là trẻ mồ côi, thử hỏi khi lớn lên 5 chú tiểu độc được những bài báo viết về nơi mình sinh sống, viết về bản thân mình thì chúng có chấp nhận được không?.



Tương lai của những đứa ở TT Bồng Lai sẽ ra sao

Mới đây, trên trang cá nhân Hoàng Nguyên Vũ đã đăng tải dòng trạng thái chia sẻ sự lo lắng của bản thân dành cho những đứa trẻ tại 'TT Bồng Lai'.

"Thiền am. Trước đây mình đã viết khá nhiều và cũng không quá bất ngờ vì những gì của Thiền am hôm nay.

Hiện cũng có nhiều thuyết âm mưu, mình không quan tâm. FB mình không phải là nơi để nói những chuyện chính trị hay phục vụ cho bất kỳ phe phái âm mưu nào đó trong xã hội, nên chắc chắn mình sẽ không bận tâm nếu có những việc liên quan.

Ngắn gọn về Thiền am lúc này, điều mình bận tâm nhất, chính là những đứa trẻ và số phận của chúng.

Nếu chúng được sinh ra từ những điều không bình thường, thì chúng cũng đã trải qua một chặng đời không bình thường: phải ở một am với nhiều điều không rõ ràng; phải mặc áo chú tiểu trong thân phận mồ côi; phải cùng người lớn lên truyền thông diễn như show bit...

Tôi chưa có thông tin các con có được đi học hay không. Nếu không, lại là một thiệt thòi nữa, của các con.

Những chuyện như vừa rồi, tôi chưa hình dung được các con sẽ lớn lên những ngày tiếp theo như thế nào khi thông tin về các con đã bung bét ra nhiều đến thế?".



Bài viết của Hoàng Nguyên Vũ

Bên cạnh đó, Hoàng Nguyên Vũ cũng mong dư luận ngưng chỉ trích, mang những đứa trẻ tại 'TT Bồng Lai' ra để bàn tàn.

"Không phải sự thật nào con người ta cũng đối diện được đâu và không phải ai cũng để các con yên trong câu chuyện cuộc đời của chính các con bây giờ và sau này. Miệng lưỡi người đời chưa bao giờ là bao dung cả.

Dù bất cứ lý do gì, bất cứ hoàn cảnh nào, thì hãy nhớ rằng, chúng là những đứa trẻ đấy, người lớn ạ!

Ai gây ra tội ác thì kẻ đó phải chịu hình phạt. Ngưng cười cợt hoặc đưa những đứa trẻ ra cười cợt. Đau lắm và đau lâu dài lắm đấy, người lớn ạ". Hoàng Nguyễn Vũ viết.