Thủy Tiên gọi tên 'C02 Bộ Công an', tiết lộ những chi tiết quan trọng khiến dư luận tranh cãi

Sau qua trình điều tra, Bộ CA đã kết luận các nghệ sĩ gồm: Thủy Tiên, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng không lợi dụng việc từ tiện để chiếm đoạt tài sản. Như vậy, những lá đơn tố cáo trước đó đều không có hiệu lực.

Về phía Thủy Tiên, nữ ca sĩ bị nữ CE0 50 tuổi tố cáo ăn chặn tiền từ thiện của người dân trong đợt lũ năm 2020. Cụ thể, bà chủ Đại Nam cho rằng số tiền từ thiện đổ vào tài khoản của giọng ca 'Giấc mơ tuyết trắng' nhiều hơn số tiền cô đã sao kê. Tuy nhiên, Thủy Tiên đã nhanh chóng lên tiếng và đến tận ngân hàng sao kê 18.000 trang để chứng minh sự trong sạch.



Thủy Tiên được Bộ Công an rửa oan vụ từ thiện

Trong một bài phỏng vấn với Vnexprees mới đây, nữ ca sĩ đã có những chia sẻ về ồn ào từ thiện suốt thời gian vừa qua để dư luận có cái nhìn rõ hơn.

Cụ thể, nữ ca sĩ cảm ơn tới Bộ Công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra để 'giải oan' cho mình. Đồng thời, Thủy Tiên cho biết cô luôn tin tưởng vào pháp luật sẽ xử thật nghiêm nhưng kẻ có hành vi vu khống, bôi nhọ gia đình cô:

"Thời điểm Bộ Công an thông báo vào cuộc, chồng nói với tôi: "Ba tin ông trời có mắt". Nếu không có cơ quan điều tra, tôi sẽ không thể nào gột rửa được đống bùn nhơ hắt vào người. Tôi đã cố gắng làm công việc thiện nguyện, giúp nhiều người bằng hết sức khả năng. Khi có tố cáo, tôi đã công bố mọi thông tin, hành trình thiện nguyện chi tiết, giấy tờ liên quan ngân hàng, sao kê. Nhưng tôi có làm thế nào đi nữa, nhiều người vẫn không tin. Vì vậy, chỉ có cách duy nhất là tôi hợp tác với cơ quan điều tra". Thủy Tiên chia sẻ.



Thủy Tiên cảm ơn Bộ Công an đã vào cuộc để rửa oan cho mình

Nhớ lại khoảng thời gian bị cơ quan điều tra. Thủy Tiên cảm thấy sợ hãi: "Nhưng việc đó cũng chẳng là gì so với giai đoạn khủng khiếp nhất khi bị tố cáo.

Tôi làm việc với Bộ Công an liên tục gần một tháng, có hôm từ 9h sáng đến 23h mới về đến nhà. Hôm 13/10/2021 - tròn một năm kêu gọi cộng đồng quyên góp cho miền Trung, tôi phải ngồi ở cơ quan điều tra. Đọc những dòng cáo buộc trên mạng xã hội, được công an in ra để tôi trả lời, nước mắt tôi rơi. Tủi thân, tôi hỏi họ: "Sao cuộc đời này nghiệt ngã với em vậy? Không hiểu tại sao em làm việc tốt mà lại phải ngồi ở đây". Tôi cố gắng xem đó là bài học kiểm tra cách bản thân vượt qua nghịch cảnh như thế nào". Nữ ca sĩ nói.

Nhìn lại hành trình làm từ thiện trong đợt lũ miền Trung năm 2020. Nữ ca sĩ khẳng định bản thân làm đúng theo tâm nguyện muốn giúp những người dân nghèo vượt qua khó khăn:

"Tôi làm đúng theo tâm nguyện. Tôi không làm gì sai mục đích ban đầu, chỉ là không thể làm vừa lòng hết mọi người. Nhiều người hỏi tôi: "Làm từ thiện sao cho đúng". Tôi trả lời nếu muốn đúng thì tốt nhất là đừng làm gì cả, ngồi im một chỗ là đúng nhất. Tôi thấy cái sai không nằm ở bản thân mà do mỗi người mỗi ý. Người ở nhà gõ phím khác những người trực tiếp chứng kiến từng hoàn cảnh. Có những nơi tôi đến cảnh tượng tang thương mà người ngồi trước màn hình điện thoại theo dõi khó có thể thấu hiểu.

Nhiều lần tôi phát tiền trong mưa lạnh đến mức tay phát mà răng cứ đánh lập cập. Có những người sau khi đã phát tiền theo suất, tôi còn gửi thêm tiền vì tôi trực tiếp nhìn thấy tay chân họ bị nước ăn mòn lở loét. Những chi tiết ấy nếu không nhìn ngoài đời, làm sao mọi người có thể hiểu tại sao tôi lại quyết định giúp người theo cách hay cách khác, chứ không theo ý của mọi người. Khi bị hiểu sai tôi cũng chẳng trách mà tôi chấp nhận. Cuộc sống là như vậy.



Thủy Tiên cho rằng cô làm từ thiện từ tâm mình không có bất kì mục đích gì cả

Hệ lụy lớn nhất đến với tôi còn là niềm tin. Đợt lũ lụt ở miền Trung cuối năm 2021, tôi dự định bỏ tiền túi ủng hộ người dân. Tiền đã có trong tay, nhưng khi tôi nhờ nhiều người quen ở địa phương đi tiền trạm, khảo sát hoàn cảnh, ai cũng từ chối. Dù hụt hẫng, tôi hiểu tâm lý họ sợ bị liên lụy và e ngại lại bị tấn công. Tôi biết nhiều cộng sự của tôi sau lần thiện nguyện ấy, đi đến đâu cũng hứng chịu chỉ trích. Một sư thầy tôi quen còn nói, đại ý: Thầy là người tu mà sau sự việc lần này thầy còn phải suy nghĩ lại, không dám kêu gọi quyên góp cứu trợ nữa vì còn phải lo cho chùa, lỡ như bị hại thì tội các sư trong chùa". Thủy Tiên nói.

Sau những chia sẻ trên, trên mạng xã hội nổ ra tranh cãi dữ dội rất nhiều người cho rằng Thủy Tiên đã làm màu để gây sự chú ý.

"Chị Thủy Tiên cứ thích làm mày nhỉ, giờ được giải oan cái gì chẳng nói được"; "Gớm quá có cần phải vậy không cô Tiên, chẳng qua giờ lên tiếng để lấy cái danh thôi, chứ Bộ điều tra thì chẳng sợ run người"; "Dù thế nào chẳng bao giờ tin Thủy Tiên trong sạch cả"; "Làm từ thiện mang cả đoàn ê-kíp đi quay phim, chụp ảnh để Pr bản thân mà kêu làm bằng cả cái tâm"...

Hiện tại, bài phỏng vấn của Thủy Tiên vẫn gây ra nhiều tranh cãi.

Thủy Tiên đi trao tiền từ thiện cho bà con.