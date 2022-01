Trước khi bị khởi tố, tu sĩ tại 'TT Bồng lai' tuyên bố: Đi tu mà có con là một điều thiêng liêng

Ngày 7/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hoà, tỉnh Long An khởi tố bị can đối với 4 người sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai gồm: Lê Tùng Vân (SN 1932); Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991); Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) cùng địa chỉ tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An.



TT Bồng Lai bị khởi tố

Người dân sống gần Tịnh thất Bồng Lai tỏ ra rất hoan nghênh khi cơ quan chức năng đã quyết liệt vào cuộc đối với nơi "tu hành" kiểu lạ của "thầy ông nội" Lê Tùng Vân. Đặc biệt, nhiều người bày tỏ bức xúc về việc những trẻ em đang sống tại đây không phải mồ côi, cơ nhỡ như người của Tịnh thất Bồng Lai thông tin mà có mẹ đang tạm trú cùng.

Mới đây, trên trang cá nhân CĐM còn đào lại clip trong đó có phát ngôn gây bão của 'TT Bồng Lai': Đi tu mà có con là điều thiêng liêng.

Cụ thể, "sư thầy" Nhất Nguyên chia sẻ: "Kể cả chuyện có con, lấy chồng cũng là chuyện riêng, ai nói chuyện đó được".

Tu sĩ Nhị Nguyên tiếp lời: “Nếu mà trong này mà Ngọc Xuân có con đó là một điều thiêng liêng, phải khen, phải chúc mừng chứ. Tại sao lại đem cái điều thiêng liêng đó ra để mà nói xấu”.



'TT Bồng Lai' tuyên bố có con là điều thiêng liêng



Lê Tùng Vân

Có thể hiểu, đoạn này có thể bắt nguồn từ năm 2020, khi Tịnh Thất Bồng Lai đáp trả.

Facebooker Nguyễn Sin - người đầu tiên đứng ra vạch trần sự thật về việc "giả tu". Trong loạt bài này, hiệp sĩ đường phố liên tục đưa ra bằng chứng, nhân chứng sống kể về những sai trái của "sư trụ trì" Lê Tùng Vân.

Nguyễn Sin cho biết anh hoàn toàn tin tưởng những thông tin mình đăng tải là đúng và không vi phạm pháp luật.