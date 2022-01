Chân dung 3 'đệ tử ruột' của ông Lê Tùng Vân vừa bị khởi tố tạm giam: Hay nói đạo lý, thích tập gym

Theo báo Lao động, sáng ngày 7.1, Đại tá Văn Công Minh – Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng tại “Tịnh thất Bồng Lai” gồm: Lê Thanh Hoàn Nguyên (sinh năm 1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (sinh năm 1991), Lê Thanh Trùng Dương (sinh năm 1995), ông Lê Tùng Vân (sinh năm 1932) về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân.



Ông Lê Tùng Vân và 3 đồ đệ bị khởi tố

Trong đó, 3 đối tượng bị bắt giam gồm Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương. Riêng ông Lê Tùng Vân, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm di chuyển khỏi nơi cư trú.

Được biết Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương đều là 3 đệ tử thân cận với ông Lê Tùng Vân. Rất hay livestream nói đạo lý mỗi khi 'Thầy ông nội' bị dư luận chỉ trích.

Năm 2017, có 2 người tự nhận là cư sĩ gồm Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990) và Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991) tham gia Tuyệt Đỉnh Song Ca 2017 - cuộc thi âm nhạc về hát bolero.

Tuy nhiên, Tuyệt Đỉnh Song Ca năm đó gây ồn ào dư luận vì những sai sót về danh xưng "sư thầy", cách gọi địa điểm tu của 2 thí sinh là "chùa". Có nhiều ý kiến còn cho rằng hai nhà sư đã xuất gia sao còn đi thi hát?

Sau đó, ở vòng lộ diện, cả hai xin rút khỏi chương trình vì lý do sức khỏe. Tuy nhiên những ngày tiếp theo, hai thí sinh này lộ nhiều hành vi ăn chơi, khoe thân không giống người tu tập. Ngay sau loạt hình ảnh được đăng tải, nhiều cư dân mạng tỏ ra bức xúc gay gắt.



Cả hai tham gia cuộc thi 'Tuyệt đỉnh song ca'

Thời gian trước, khi 'TT Bồng Lai' bị phanh phui sự thật về việc dụ dỗ, giam giữ Diễm My, Nhất Nguyên đã lên tiếng: " "Về cha mẹ Diễm My, nếu muốn tìm em ấy thì phải xử lý ở phía Diễm My, chứ tại sao suốt nhiều năm nay lại gây rối, đặt điều rằng Thiền am dụ dỗ. Tôi hỏi thật bạn, chuyện đi tu, nếu bạn không tin thì giờ tôi dụ dỗ như thế nào?

Diễm My khi ấy đã 22 tuổi, bạn ấy hướng Phật nên vào khoá tu mùa hè đã gặp được Huyền Trân. Hai đứa hợp nhau, thấy Thiền am thoải mái thì đưa về đây tu, mà không ở đây thì cũng sẽ ở chùa khác. Mọi chuyện chỉ đơn giản, khoa học như vậy, nhưng gia đình Diễm My lại cứ tin rằng Thiền am cho uống bùa mê".



Nhất Nguyên thường xuyên nói đạo lý, thích tập gym, ca hát

Trong khi đó, khi 'TT Bồng Lai' bị nghi lợi dụng trẻ em để trục lợi từ thiện, trong khi các bé đều có mẹ. Hoàn Nguyên đã khẳng định: "Các cô chỉ làm mẹ của các bé trên mặt giấy tờ mà thôi. Việc có "mẹ" đứng tên trên giấy khai sinh "là bình thường". Từ trước đến nay, tôi chưa từng kêu gọi từ thiện ủng hộ các bé, chỉ là sau chương trình Thách thức danh hài, các bé được nhiều người mến mộ nên tôi có để số tài khoản dưới link YouTube. Ai "thương" thì người ta cho thôi.



Hoàn Nguyên thường ca tụng ông Lê Tùng Vân như 'thánh, phật'



Thường xuyên có phát ngôn gây tranh cãi

Lê Thanh Trùng Dương cũng là "đệ tử" của ông Lê Tùng Vân, hỗ trợ các sư thầy khác trong việc "quản lí" chùa.

Năm 2019, vào ngày 50 người vào Tịnh thất Bồng Lai gây xôn xao dư luận, Trùng Dương cũng có mặt. Vụ xô xát này đã khiến Nhị Nguyên (SN 1998) bị thương ở mặt, tỉ lệ thương tích là 13% .Sau đó, Trùng Dương là người thường xuyên đưa Nhị Nguyên đi thăm khám.



Lê Thanh Trùng Dương

TT Bồng Lai địa điểm này cũng đã lợi dụng danh nghĩa cơ sở thờ tự, tín ngưỡng, tâm linh nuôi trẻ mồ côi, cơ nhỡ không nơi nương tựa để kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước giúp đỡ, trục lợi cá nhân. Mặc dù trước đó luôn mạo nhận là “Thầy ông nội”, thầy “Thích Tâm Đức” và “Bồng Lai” là chùa, nhưng khi đối mặt với cơ quan chức năng, ông Lê Tùng Vân đã nói rằng: “Đây không phải là cơ sở tôn giáo…”.