Phương Mỹ Chi viết tâm thư chia sẻ nhưng lần bế tắc, có lúc nghĩ quẩn vì cảm thấy bản thân thất bại

Cách đây vài ngày, trên kênh YouTube cá nhân, Phương Mỹ Chi đăng tải video mới với nội dung "Chi từng là nạn nhân của miệt thị ngoại hình" khiến người hâm mộ bất ngờ.

Theo đó, việc Phương Mỹ Chi bị miệt thị ngoại hình từ trước khi cô nàng giành được giải Á Quân của cuộc thi The Voice Kids. Khi đó, Phương Mỹ Chi cùng gia đình đi ăn tiệc cưới thì một người quen đến và nói: "Phương Mỹ Chi, mày xấu quá luôn á". Thậm chí, người này còn nói với ba cô phải cố gắng đi làm kiếm tiền mới gả được con gái. Nghe được những câu nói này, Phương Mỹ Chi không có quá nhiều suy nghĩ vì chưa hiểu về miệt thị ngoại hình. Khi đó, cô chỉ cảm thấy kỳ lạ, sao người ta lại nói những câu như thế.



Phương Mỹ Chi viết tâm thư chia sẻ

Mới đây nhất, trên trang Facebook cá nhân, Phương Mỹ Chi đã có tâm sự dài hậu Vlog gây xôn xao. Giọng ca 19 tuổi viết: "Gần đây sau khi Vlog về Bodyshaming lên sóng, Chi nhận về rất nhiều sự đồng cảm nhất là với các bạn đồng trang lứa & sự hưởng ứng từ phía anh chị báo chí truyền thông. Thật sự lựa chọn nói ra câu chuyện của bản thân, về những điều rất nhạy cảm và cá nhân như này Chi vẫn còn chút xấu hổ. Nhưng Chi vẫn muốn một lần đối diện lại những cảm xúc không hay đó để nhắc nhở bản thân không bao giờ được dại như thế.

Đã có lúc mình tự hoài nghi bản thân, không bao giờ biết đủ, không cho phép bản thân nghỉ ngơi, chạy theo những “câu nói định nghĩa” về cái đẹp đến kiệt sức mà không hay. Có ai đã giống như Chi bị những “câu nói vô hình” từ ai khác điều khiển mình phải chạy nhưng bản thân không biết chạy vì điều gì chưa? Và khi là người trong chính câu chuyện của bản thân, mình làm hết những gì có thể mà không quan tâm đến hậu quả, mình quên sạch sẽ những lời khen, chỉ chăm chăm vào những câu nói đã làm tổn thương mình.



Có nhiều lúc mình đang trên đỉnh cao của sự quyết tâm giảm cân, đang rất nỗ lực mà tự nhiên ở đâu có người nói "Ủa dạo này có giảm cân chưa, sao nay thấy mập lên vậy?" Là coi như không muốn tập tành gì nữa, cảm giác hụt hẫng thật khó tả.



Có lúc Chi chọn cách uống nước trong một tuần, không ăn gì, Chi đã kiệt sức đến mức muốn ngất đi ở trường. Tâm trí không thể tập trung bài giảng, ai nói gì cũng lùng bùng lỗ tai, đi học mà ngồi ở lớp thì ít nằm ở phòng y tế thì nhiều. Thêm vào đó là lần đi diễn event, Chi đã không cất nổi tiếng hát của mình vì cổ họng bị xước nặng (bác sĩ cảnh báo) do khoảng thời gian dài móc họng ói. Lí do Chi làm như thế chỉ vì một câu comment nói đùa vô cùng đơn giản "Muốn ăn không mập thì ăn xong ói ra hết đi". Lúc đấy Chi tin thật".



Ngoại hình hồi bé của Phương Mỹ Chi

"Thật sự đã có lúc Chi nghĩ quẩn, vì cảm thấy mình thật thất bại, bế tắc, thấy mình không kiên trì, không quyết tâm, và những suy nghĩ tiêu cực cứ hiện lên ngày một nhiều hơn. Cho đến lúc mình thấy không còn tỉnh táo được nữa. Lúc đó Chi đã quyết định chia sẻ và tâm sự với Sư Phụ, người mình tin tưởng và làm mình cảm giác an yên nhất. Gặp không kịp nói gì, thầy chỉ nói: "Sao vậy con?" là mình oà lên khóc nức nở luôn, hết cả một hộp khăn của Thầy.



Bây giờ nhìn lại những giai đoạn giảm cân của mình toàn thấy u ám, giảm kí thì ít mà làm đau cơ thể mình thì nhiều. Thấy tội nghiệp mình ghê. Thử hỏi có phương pháp nào mình chưa thử nhỉ? Làm đẹp không xấu nhưng chưa thấy đẹp mà thấy hại sức khoẻ là không tốt tí nào mọi người nhỉ? Hi vọng cả nhà sau khi đọc câu chuyện về bodyshaming của Chi sẽ quý trọng bản thân, hơn hết là những ai đang nghĩ “chỉ là một câu nói thôi, chỉ là một cái comment thôi” thì hãy đọc câu chuyện của Chi. Chi hi vọng nhận được sự đồng cảm của mọi người và mong chúng ta hãy luôn trao cho nhau những lời bình luận tích cực hơn tới những người xung quanh. Dù có ý tốt hay xấu đi chăng nữa thì lời nói của mình cũng sẽ rất ảnh hưởng tới tâm lí những người đang tự ti về ngoại hình, họ sẽ nhạy cảm và rất dễ tiêu cực đấy ạ.

Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe Chi!", cô chia sẻ thêm. Tâm thư dài của Phương Mỹ Chi được cộng đồng mạng quan tâm, và mọi người gửi nhiều lời động viên tới nữ ca sĩ trẻ.