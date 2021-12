Bình Tinh và loạt sao Việt động viên khi NSƯT Trịnh Kim Chi buồn bã thông báo mẹ chồng qua đời

Mới đây, trên trang cá nhân, NSƯT Trịnh Kim Chi đăng tải thông báo mẹ chồng vừa qua đời. Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ còn chia sẻ cáo phó của bà khiến ai cũng xúc động và gửi lời chia buồn đến cô cùng gia đình. "Mẹ ra đi nhẹ nhàng thanh thản. Chúng con yêu mẹ", Trịnh Kim Chi đau lòng viết.



Mẹ chồng Trịnh Kim Chi qua đời



Chồng nghệ sĩ Trịnh Kim Chi cũng đăng tải dòng trạng thái buồn

Được biết, mẹ chồng nữ nghệ sĩ đã qua đời lúc 1 giờ 45 phút ngày 5/12, hưởng thọ 85 tuổi. Tang lễ được tổ chức lúc 11 giờ ngày 5/12, lễ động quan lúc 6 giờ ngày 8/12. Linh cữu được đưa đi an táng tại Cần Giuộc - Long An. Ngay sau khi chia sẻ, nhiều đồng nghiệp và khán giả đã gửi lời chia buồn và an ủi đến NSƯT Trịnh Kim Chi.

Sự ra đi của mẹ ruột Trịnh Kim Chi khiến đồng nghiệp trong giới không khỏi xót xa, thương tiếc.

Đồng nghiệp xót xa chia buồn



Cách đây không lâu mẹ ruột Trịnh Kim Chi cũng qua đời

Cách đây không lâu, Trịnh Kim Chi cũng thông báo mẹ ruột của cô đã ra đi vào lúc 10 giờ sáng ngày 7/10. Do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên tang lễ được tổ chức gói gọn, không thông báo địa điểm cụ thể. Gia đình cũng xin miễn phúng điếu.