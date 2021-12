Cách đây một ngày, MXH xôn xao bàn tán về clip Trang Trần biểu diễn catwalk tuy nhiên gặp phải sự cố. Theo đó, gười mẫu Trang Trần trong vai trò first face vô cùng đằm thắm với những bước catwalk nhẹ nhàng, cùng điệu múa uyển chuyển trong bộ trang phục với những họa tiết hoa sen trắng trên nền xanh. Tuy nhiên, chiếc áo choàng dạng lưới đã 'hại' Trang Trần khi bị vướng gót giày và gỡ mãi mới ra khiến cô loạng choạng trên sân khấu. Có lẽ đây là sự cố nhớ đời với nữ người mẫu khi đảm nhiệm vị trí quan trọng trong show nhưng lại gặp tình huống trớ trêu như vậy.



Trang Khàn gặp sự cố khi đang catwakl

Clip ghi lại màn trình diễn của Trang Trần hiện đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dân mạng. Bên cạnh những lời động viên, cho rằng nữ người mẫu đã rất cố gắng xử lí tình huống để hoàn thiện phần đi catwalk của mình.

Mới đây, trên trang cá nhân 'Bún đậu cô khàn' đã đăng tải bài viết trải lòng về sự cố trên sân khấu. Theo đó, cựu người mẫu khẳng định đây là sự cố không thể tránh khỏi, nhưng bản thân đã thể hiện hết mình nên không có gì hối tiếc.

"Một khi đã lên sàn thì luôn chấp nhận sự cố không tránh khỏi.

Vâng một đêm diễn nhiều cảm xúc. Cái tà áo đó nó nặng có 15-20kg thôi không quá cồng kềnh nhưng vì nó kết bằng pha lê nên nó trĩu kéo xuống chân. Rất may mắn xử lý để chiếc áo về quỹ đạo.

Nhiều người hỏi sao moel lại diễn múa lúc mở màn. Hãy nhìn kỹ nhắm mắt tưởng tượng cánh tay tôi như chồi non hồi sinh sau dịch bệnh. Hình ảnh đó diễn tả sức sống mãnh liệt của tinh thần ý trí của chúng ta.



Cựu người mẫu đã thể hiện hết mình



Trang Trần vô cùng thần thái.

Tôi không ngồi xuống bởi khi xuất hiện ra sân khấu là thời điểm hiện tại chúng ta đang dần phục hồi, nếu ngồi xuống gỡ giầy thì nhu thể ta gục ngã tiếp tục. Tôi đứng một chân gỡ tà áo lưới thể hiện tinh thần kiên cường vượt lên khó khăn- Như tính cách tôi vậy.

Cũng trả lời mấy bạn nói sao sáng tập mắc áo rồi chiều không đổi giầy đế xuồng???

Dạ vì bạn chưa catwalk nên không hiểu cảm giác để uyển chuyển thì 99% la giầy cao gót đế rời nhé cac bạn. Giầy đế xuồng không bao giờ cho người mẫu được bước đi như mong muốn.

Cám ơn Team Kiếng Cận Loi Phuc Pham luôn chụp lại những khoảnh khắc ghy nhớ với Trang. Cám ơn em Cao Minh Mẫn đã chăm sóc hình ảnh cho chị nữa nè.

Cám on Make up: Duy Anh đã make up cho c nhanh chóng, thanks Quân Pu đã giúp chị đội mấn dặm mặt lại, cám ơn C Thu sửa móng chạy gấp sơn lại bộ móng xanh lá - mầu hy vọng cho em. (Ban đầu Châu nói e mặc bộ đỏ xong do mập quá nên đổi bộ xanh).

Cám ơn NTK Đặng Trọng Minh Châu đã tin tưởng chế rất nhiều lần.

Chúc cho tất cả chúng ta như mầm sanh trỗi dậy sau mùa dịch".

Clip Trang Trần catwalk gặp sự cố trên sân khấu