Link xem trực tiếp ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan lượt về AFF Cup, 19h30 ngày 26/12

Link xem TRỰC TIẾP bóng đá Thái Lan vs Việt Nam, AFF Cup 2021 (19h30, 26/12). Xem bóng đá trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan. VTV6 VTV5 trực tiếp bóng đá VN vs Thái hôm nay.



Cùng đón xem trận lượt về giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan tại AFF Cup 2020

Đội hình xuất phát Việt Nam vs Thái Lan

ĐT Việt Nam: Nguyên Mạnh, Hồng Duy, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Thành Chung, Tấn Tài, Văn Đức, Hoàng Đức, Quang Hải, Đức Chinh, Tiến Linh.

ĐT Thái Lan: Chatchai Budprom, Narubadin Weerawatnodom, Manuel Bihr, Kritsada Kaman, Theerathon Bunmathan, Phitiwat, Thanawat, Sarach Yooyen, Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat, Teerasil Dangda.

Link xem truyền hình trực tiếp Thái Lan vs Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2020:

Xem trên VTV:

Link 1: TẠI ĐÂY

Link 2: TẠI ĐÂY

Xem trên VTVCab:

Link: TẠI ĐÂY

Xem trên Youtube Next Media:

Link: TẠI ĐÂY