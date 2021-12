'Tình tin đồn’ của đại gia Đức Huy: Người được giới Cbiz săn đón, người lọt Top 5 Hoa hậu Việt Nam

Cách đây hơn một năm, ca sĩ Lệ Quyên đã lên tiếng xác nhận thông tin cô cùng đại gia Đức Huy chính thức ly hôn sau khoảng thời gian dài chung sống. Kể từ thời điểm đó, nam doanh nhân liên tục vướng phải những ồn ào tình ái với dàn mỹ nhân nổi bật của làng giải trí Việt Nam. Đặc biệt, đa số các người đẹp từng đi qua đời anh đều sở hữu nhan sắc cực phẩm cùng lý lịch trích ngang vô cùng đáng ngưỡng mộ.

Sau khi 'đường ai nấy đi' với ca sĩ Lệ Quyên...

... đại gia Đức Huy liên tục vướng phải tin đồn hẹn hò với nhiều người đẹp của làng giải trí Việt

Diễn viên Khánh My

Gần đây nhất, cộng đồng mạng đã được một phen bàn tán xôn xao trước nghi vấn hẹn hò của chồng cũ Lệ Quyên cùng diễn viên Khánh My khi hai người lộ ảnh cùng nhau đi chơi trong đêm Giáng sinh. Cụ thể, nhiều người có dịp ra ngoài tận hưởng bầu không khí lễ hội đã vô tình bắt gặp khung cảnh đại gia Đức Huy xuất hiện bên cạnh một cô gái có diện mạo và vóc dáng rất giống người mẫu, diễn viên Khánh My. Theo lời kể, cặp đôi bước xuống từ một chiếc siêu xe trị giá 30 tỷ đồng, có với nhau nhiều cử tình tình tứ thân mật.

Đại gia Đức Huy xuất hiện bên một người đẹp được cho là diễn viên Khánh My

Tuy chưa thể làm sáng tỏ thực sư sự việc lần này nhưng cư dân mạng vẫn thi nhau tìm hiểu thông tin về người được cho ‘bóng hồng’ mới của đại gia nổi tiếng. Theo đó, Khánh My được ghi nhận là Á quân chương trình Bước Nhảy Hoàn Vũ 2016, từng có nhiều cơ hội tham gia đóng phim tại Trung Quốc nhờ vẻ ngoài sắc sảo đậm chất Á Đông cùng năng lực diễn xuất và khả năng ngoại ngữ. Được biết, người đẹp luôn muốn thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau như thời trang, điện ảnh hay thậm chí là cả kinh doanh.

Diễn viên Khánh My có nhiều cơ hội hợp tác với giới điện ảnh Trung Quốc

Đáng chú ý, dù vẫn còn trẻ nhưng Khánh My đã sở hữu khối tài sản đáng mơ ước với căn hộ tiền tỷ và xế hộp hạng sang.

Dù còn trẻ nhưng Khánh My đã sở hữu căn hộ sang trọng, xế hộp đắt tiền

Cẩm Đan – Thí sinh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam

Trước khi bị đồn thổi đang qua lại với Khánh My thì đại gia Đức Huy đã có một thời gian dài tìm hiểu Cẩm Đan – tình trẻ kém anh 27 tuổi. Khi đó, hai người thường xuyên để lộ bằng chứng đang mặn nồng bên nhau, Cẩm Đan còn công khai nói về Đức Huy trên truyền thông: “Anh là người tài giỏi, chỉ dẫn cho tôi nhiều điều trong công việc và cuộc sống. Tôi và anh Đức Huy hiện tại đang trong mối quan hệ mở. Chúng tôi thân thiết hơn mức tình bạn. Tôi là gái chưa chồng, anh Huy là trai độc thân. Trong trường hợp tôi và anh ấy có yêu nhau cũng không có gì là sai trái! Tôi không đáng bị chỉ trích.”

Đại gia Đức Huy được cho là đã có một thời gian mặn nồng bên gái xinh Cẩm Đan

Sánh đôi bên Đức Huy, Cẩm Đan cũng trở thành cái tên được săn đón của làng giải trí khi liên tục trở thành vedette của các nhãn hàng thời trang, lọt vào mắt xanh của các nhà thiết kế thời trang có tên tuổi. Chưa dừng lại ở đó, Cẩm Đan còn được tạo điều kiện để thử sức ở lĩnh vực kinh doanh, đứng ra làm bà chủ của cửa hàng sữa chua vô cùng đắt khánh tại quê nhà An Giang. Cũng từ đây, cuộc sống của Cẩm Đan có sự thay đổi đáng kể khi sở hữu trong tay túi xách hàng hiệu, đồng hồ tiền tỷ, v.v…

Đến với Đức Huy, Cẩm Đan có cơ hội bước chân vào showbiz, cuộc sống của cô cũng có nhiều thay đổi tích cực

Cẩm Đan hoạt động trong nhiều lĩnh vực nhờ sự trợ giúp của Đức Huy

Tháng 08/2021, mạng xã hội râm ran thông tin chuyện tình Đức Huy cùng Cẩm Đan đã chấm dứt khi cả hai đều có động thái mới ẩn ý chính mình đang ở trong tình trạng độc thân.

Tháng 08/2021 vừa qua, Cẩm Đan có nhiều động thái bóng gió về việc đã chia tay Đức Huy và trở về trạng thái độc thân

Mai Phương – Top 5 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020

Ngoài Cẩm Đan, đại gia Đức Huy cũng vướng tin đồn hẹn hò với một mỹ nhân nữa xuất thân từ đấu trường Hoa hậu Việt Nam. Đó là người đẹp Mai Phương, người từng lọt Top 5 chung cuộc của Hoa hậu Việt Nam 2020. Xuất phát từ việc nam doanh nhân đăng tải bức ảnh Mai Phương chụp cùng con trai lên trang cá nhân, tin đồn tình cảm giữa anh cùng chân dài kém 24 tuổi lập tức được lan truyền một cách chóng mặt trên mạng xã hội.

Bức ảnh làm dấy lên tin đồn hẹn hò giữa đại gia Đức Huy và người đẹp Mai Phương

Theo tìm hiểu, Mai Phương từng giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa khôi Đại học Đồng Nai, một thời gian sau liền xuất sắc điền tên vào Top 5 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 đồng thời nhận được danh hiệu Người đẹp Nhân ái sau khi có màn thể hiện đáng khâm phục ở các vòng thi phụ như Top 5 Người đẹp Du lịch, Top 5 Người đẹp Tài năng. Về học vấn, Mai Phương khiến công chúng phải trầm trồ khi đạt 6.5 IELTS thời điểm mới là học sinh lớp 11. Về sự nghiệp, cô có một thời gian làm cộng tác viên của VTV, trở thành MC dẫn dắt một vài dự án.

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, Mai Phương còn gây ấn tượng với loạt thành tích 'khủng'

Nhờ vào khả năng của mình, Mai Phương được chồng cũ Lệ Quyên tin tưởng mời làm gia sư cho cậu quý tử tên Bo. Sau khi những nghi vấn nổi lên, Mai Phương đã phải lên tiếng chính đính mối quan hệ giữa mình và nam doanh nhân để rồi Đức Huy cũng lập tức có hành động xin lỗi vì đã vô tình khiến cô vướng phải ồn ào: “Xin lỗi em vì bức ảnh hai cô trò làm cho hiểu lầm không đáng có. Mong là em vẫn tiếp tục dạy Bo. Vàng thật không sợ lửa em à.”

Tạm kết

Sau khi chia tay, nếu như Lệ Quyên may mắn tìm được bến đỗ hạnh phúc và vẫn đang mặn nồng bên người mẫu Lâm Bảo Châu thì dường như đại gia Đức Huy lại có phần lận đận hơn với những mối tình sớm đi đến hồi kết. Hiện, cộng đồng mạng vẫn đang chờ đợi những diễn biến tiếp theo liên quan đến chuyện tình cảm của nam doanh nhân cùng người được cho là diễn viên Khánh My. Hi vọng rằng trong tương lai gần, chồng cũ của ‘nữ hoàng phòng trà’ sẽ tìm được tri kỷ của cuộc đời, có một mối quan hệ viên mãn, ngọt ngào.