HH Thùy Tiên diện bikini cực 'bốc lửa', khoe khéo vòng 3 'nét căng' dù chụp cam thường

Từ sau khi trở thành HH Hòa Bình Thế giới, mọi hành động của Thùy Tiên đều được đông đảo CĐM quan tâm. Mới đây, người đẹp lại tiếp tục tung 2 bức ảnh mặc bikini cực hot, khoe trọn vẹn vòng 2 nhỏ xíu và cơ bụng săn chắc. Hoa hậu Thùy Tiên tự tin khoe với người hâm mộ “Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ - Thuỳ Tiên sau Tết vẫn y nguyên”. Người đẹp ám chỉ dù mấy ngày Tết ăn toàn những món đồ dễ tăng cân, nhưng cô vẫn giữ được cân nặng ổn định.

Thậm chí, không ít CDM còn không ngừng xăm soi bức ảnh nhưng cuối cùng vẫn phải cảm thán một câu “ảnh không hề có dấu hiệu chỉnh sửa, đúng là Thuỳ Tiên sau Tết vẫn y nguyên thật”.



Thùy Tiên khoe body 'vạn người mê'



3 vòng cân đối, người đẹp sinh năm 1998 khiến bao người không thể rời mắt

Loạt ảnh nhanh chóng nhận được sự tương tác cực lớn từ người hâm mộ, với hơn 50K lượt like và hơn 700 bình luận, trở thành post có tương tác lớn nhất trong mấy ngày Tết của nàng hậu.

Thùy Tiên được biết đến là một trong những nàng hậu sở hữu body nóng bỏng. Nhờ vậy, cô tự tin khi diện những thiết kế cắt xẻ táo bạo mỗi lần xuất hiện tại sự kiện. Tuy nhiên, để có được vóc dáng "vạn người mê", cô phải tích cực tập luyện và ăn uống khoa học.



Thùy Tiên về thăm bà ngoại

Vừa qua, người đẹp chia sẻ những khoảnh khắc bình dị khi về thăm quê ngoại tại Hà Tĩnh. Cô diện trang phục giản đơn với áo thun ôm màu xanh và quần jean dáng rộng và kèm dòng trạng thái: "Come back to my mother's hometown" (Tạm dịch: Về thăm quê ngoại). Mỹ nhân sinh năm 1998 nở nụ cười tươi rạng rỡ ôm bà ngoại vô cùng tình cảm khiến dân tình ngưỡng mộ.



Thùy Tiên chụp ảnh cũng người thân dịp Tết



Thùy Tiên diện áo dài đỏ rất duyên dáng

Hiện tại, Thùy Tiên đang có thời gian nghỉ ngơi sau lịch trình dày đặc trên cương vị tân hoa hậu. Người đẹp đón giao thừa cùng bố và về Hà Tĩnh để thăm gia đình ngoại. Sau Tết, Thùy Tiên sẽ quay trở lại Thái Lan để tiếp tục công việc. Cô dự kiến có chuyến công tác ở một số nước Mỹ Latinh cùng ban tổ chức Miss Grand International.