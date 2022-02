Vụ bê bối tình ái bị tố ngoại tình hồi tháng 8/2021 đã làm sự nghiệp của Jack và cuộc sống của các cô gái liên quan bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau khi nam ca sĩ Sóng Gió xác nhận đã có con đầu lòng, cuộc sống của bé Sol và Thiên An được nhiều người quan tâm. Thời điểm mới công khai ái nữ, bạn gái cũ của Jack đã phải lên tiếng bức xúc vì bé bị netizen kém duyên tấn công và nói những lời không hay.

Tuy nhiên, trải qua bao sóng gió cuộc sống của mẹ con Thiên An cũng dần ổn định trở lại.

Mới đây, trong ngày sinh nhật của mình, Thiên An bày tỏ: "Cảm ơn cả nhà đã chúc mừng sinh nhật An. An hứa trong 2022 sẽ là An với phiên bản tốt hơn. An biết ơn sự yêu thương của tất cả mọi người dành cho An ạ!". Bên cạnh đó, cô nàng còn tung loạt ảnh lên đồ khoe trọn visual "xinh xỉu".



Nhan sắc của Thiên An ngày càng thăng hạng



"Mẹ bỉm" một con nhanh chóng lấy lại vóc dáng



Bộ ảnh tuổi mới nhận được nhiều lời khen từ CĐM



Thiên An ngày càng xinh đẹp, trưởng thành hơn

Caption

Nhận được lời an ủi sẽ tìm được người tốt hơn Jack, cô nàng lập tức thả tim

Sau khi đăng tải, bộ ảnh đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của CĐM. Nhiều cư dân mạng đã để lại lời an ủi và mong nữ diễn viên sớm tìm được người mới tốt hơn Jack. Lập tức nữ diễn viên đã "thả tim" cho những bình luận này. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi cô có động thái liên quan đến tình cũ.

Đến thời điểm hiện tại, sau khi lùm xùm vỡ lở, dù đã định tiếp tục im lặng nhưng cuối cùng gái xinh vẫn chọn lên tiếng, trước hết là bảo vệ chính mình và sau bảo vệ sự thật cho con của mình. Điều duy nhất Thiên An hy vọng 2 mẹ con sẽ cuộc sống tốt hơn không phải chịu những điều tiếng không đáng có.