Rầm rộ bộ ảnh cưới lãng mạn của Bình An và Phương Nga: Chụp vội vàng nhưng đẹp xuất sắc

Tối ngày 13/2 mạng xã hội xôn xao trước khoảnh khắc Bình An cầu hộ Phương Nga. Theo đó, chàng diễn viên đã chuẩn bị không gian vô cùng lãng mạn, ngập tran hoa tươi. Bình An đưa nhẫn kim cương trước mặt và nghiêm túc nói: "Làm vợ của anh nhé". Thế nhưng, đàng gái không đồng ý ngay mà hỏi 1 câu liên tục 2 lần khiến nhiều người phải bật cười. Phương Nga hỏi chồng tương lai: "Hỏi bố mẹ chưa?". Sau khi đứng hình mất 5 giây, Bình An đáp: "Hỏi rồi" thì Phương Nga mới chịu gật đầu lia lịa.

