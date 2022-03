Cát Phượng 'đau thắt lại' khi gửi lời tiễn biệt cuối cùng tới đạo diễn Vũ Ngọc Phượng

Sáng ngày 8/3 cả showbiz bàng hoàng khi nghe thông tin đạo diễn Vũ Ngọc Phượng qua đời. Bạn bè của nam đạo diễn phim "100 ngày bên em" tỏ rõ sự đau xót, tiếc thương. Đạo diễn Đức Thịnh, Leon Lê, Khải Anh, Hồng Ánh; diễn viên Huỳnh Đông, Trương Ngọc Ánh, Tiến Luật; người mẫu Thúy Hạnh; MC Diễm Quỳnh, Phan Anh, Trịnh Lê Anh; ca sĩ Kayo Yortk, Trịnh Thăng Bình… đã gửi lời chia buồn tới gia đình Vũ Ngọc Phượng, đồng thời bày tỏ sự xót xa trước sự ra đi khi tuổi đời còn trẻ của nam đạo diễn tài năng người Hà Nội.



Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng qua đời ở tuổi 37

Mới đây, trên trang cá nhân, Cát Phượng cũng gửi lời tiễn biệt cuối cùng tới đạo diễn Vũ Ngọc Phượng. Nữ diễn thấy trai tim nhưng thắt lại, tiếc thương cho người tài hoa nhưng ra đi qua sớm.

"Khi đọc stt này tự dưng thấy lòng đau thắt, kiểu như em biết mình chỉ còn đúng thời gian để viết stt này vậy.

Thương e quá! Một đạo diễn trẻ tài năng và nhiều nhiệt huyết. Anh chị em đồng nghiệp và khán giả sẽ ko bao giờ quên phim "Anh Trai Yêu Quái" do em làm Đạo Diễn.

Mong e siêu thoát và về nơi cửa phật. Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật". Cát Phượng viết.



Cát Phượng gửi lời tiễn biết tới đạo diễn Vũ Ngọc Phượng

"Ôi sốc quá em ơi! Nhớ ngày nào còn là cậu sinh viên lon ton tham gia các sự kiện, rất ngoan ngoãn và thân thiện với các anh chị báo chí, rồi trở thành đạo diễn trẻ tài năng với nhiều tác phẩm giá trị, thế mà.... Cầu mong linh hồn em sẽ an yên miền cực lạc!", nhà báo Ngô Bá Lục bàng hoàng chia sẻ.

Đạo diễn Nguyễn Quang Huy cũng gửi lời chào tới "cậu bé ấm áp thích đi gieo duyên" Vũ Ngọc Phượng. Ca sĩ Văn Mai Hương buồn bã và nhắn nhủ đạo diễn Vũ Ngọc Phượng: "kiếp sau, mình lại làm anh em Phượng nhé!".



Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng qua đời ở tuổi 37

"Xin lỗi vì em đã quá bận mà anh em chỉ có thể hỏi thăm nhau qua điện thoại. Xin lỗi anh vì chúng ta chưa kịp làm cùng nhau dự án nào nữa rồi. Giờ đây những điều đó đều không thể nữa rồi. Cảm ơn anh vì đã luôn là một người anh dễ thương, tình cảm và tử tế. Tạm biệt anh! We always love you", ca sĩ Văn Mai Hương nói trong nước mắt.



Sao Việt bàng hoàng khi hay tin Vũ Ngọc Phượng qua đời

PGS.TS Nguyễn Thị Bích Hà, Nguyên Trưởng khoa tiếng Nhật, Trường ĐH Ngoại thương, một người thân của nam đạo diễn ngậm ngùi chia sẻ: "Vĩnh biệt Phượng, người con ngoan, giỏi giang và luôn ấm áp. Cảm ơn con đã cống hiến hết mình cho nghệ thuật Điện ảnh Việt Nam, đã làm rạng rỡ cho bố bẹ, gia đình cũng như dòng tộc nhà mình. Ngủ yên con nhé. Yêu con rất nhiều".