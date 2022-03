Hát quá sung như tưởng 'sập sân khấu', Phương Thanh và Thu Minh suýt bị Cảnh sát Mỹ 'hỏi thăm'

Thu Minh và Phương Thanh là hai ca sĩ đều có giọng hát thực sự nội lực và có khả năng lên những nốt cao rất ấn tượng.

Sức bền và cột hơi của cả hai cũng được đánh giá là tiệm cận với trình độ của những diva Việt Nam. Hai nữ ca sĩ này cũng có màu nhạc rất đa dạng, khi có thể "cân" được nhiều thể loại khác nhau nhờ quãng giọng rộng của mình.

Mới đây, Phương Thanh và Thu Minh có màn song ca được tổ chức tại sân khấu Mỹ. Cả hai đã đem đến cho khán giả những cảm xúc cực kì thăng hoa. Bên cạnh đó là những kỉ niệm có lẽ sẽ không bao giờ quên.



Bài đăng của Phương Thanh



Cả hai đều đi lưu diễn tại Mỹ



Cả hai có màn kết hợp ăn ý

Cụ thể, trên trang cá nhân nữ ca sĩ Phương Thanh cho biết do cả cô và Thu Minh đều thuộc "đội quân to mồm" nên khi gặp nhau cả hai đều "gầm rú hú à". Vì "quẩy quá sung", hát quá to nên chút nữa thì toang khi cảnh sát Mỹ suýt nữa thì ập vào để hỏi thăm.

Chia sẻ của Phương Thanh nửa đùa nửa thật nhưng khán giả chắc chắn một điều: khi 2 giọng ca cực "máu lửa" của làng nhạc Việt cùng đụng độ trên sân khấu, chắc chắn sẽ có những màn đọ giọng tóe lửa với những nốt cao chót vót cùng nguồn năng lượng khổng lồ! Một mình Phương Thanh hoặc Thu Minh đứng solo đã là "nỗi khiếp sợ", đừng nói đến lúc cả hai cùng hòa giọng...



Cả hai gặp nhau như "cá gặp nước" phô diễn giọng ca cao vút