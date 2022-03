Hương Giang đăng ảnh bên dàn trai đẹp, CĐM đồng loại trêu: Thế này Matt Liu ghen 'nổ đom đóm'

Những hình ảnh mới nhất của mình, Hương Giang Idol tiếp tục biến hóa hình ảnh của mình trong tạo hình vô cùng ấn tượng - quý cô quyền lực. Nữ ca sĩ mang đến sức hút của vẻ đẹp gợi cảm không đối thủ bên những người mẫu sáu múi vạm vỡ.

Hương Giang đang tập trung cao độ cho sân chơi "The Next Gen Tleman" khi sắp bước vào vòng trong với cuộc "so găng" cùng đội HCV Hà Anh và Xuân Lan. Đội của giọng hát "Em không hối tiếc" được đánh giá cao khi sở hữu nhiều lợi thế về hình thể, phong cách trình diễn. Chính vì thế, cô được coi là một đối thủ xứng tầm khiến các đội khác phải dè chừng trong cuộc đua năm nay.



Dàn thí sinh của đội Hương Giang trong chương trình The Next GenTleman



Những anh chàng vô cùng cao to, đẹp trai



Hương Giang diện đầm bó sát, khoe vòng 1 căng tràn tạo dáng bên các nam thần của đội mình



Người đẹp ra dáng đúng chuẩn HLV tạo dáng bên cạnh các thí sinh của mình

The Next Gentleman – Quý ông Hoàn mỹ là show thực tế đánh dấu sự trở lại của Hoa hậu Chuyển giới Hương Giang sau khoảng thời gian dài vướng vào scandal với antifan. Ngay ở buổi họp báo ra mắt show, các huấn luyện viên Hà Anh và Xuân Lan đã "vả vào mặt" nhau chan chát với những phát ngôn không thể nào sốc hơn.

Thậm chí, Những tưởng sau vài tháng tạm lắng vì dịch bệnh, đến khi The Next Gentleman – Quý ông Hoàn mỹ trở lại thì Hà Anh - Xuân Lan sẽ bớt cãi nhau. Nhưng không, 2 người đẹp mang danh siêu mẫu này lại chí chóe nhiều hơn. Chẳng những "vả nhau" trên show, Hà Anh - Xuân Lan còn công khai công kích đối phương bằng tài khoản Facebook của mình.