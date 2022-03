Làm thơ 'cà khịa' về việc nuôi 8 con hổ ngốn tiền tỷ, Xuân Bắc nhận 'cơn mưa' lời khen từ CĐM

Thời gian vừa qua, vụ việc 8 con hổ còn sống trong số 17 con hổ do Công an Nghệ An phát hiện nuôi nhốt trái phép tại hai hộ dân ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành từ đầu tháng 8/2021 gây xôn xao dư luận.

Hiện tại, 8 con hổ là vẫn chưa tìm được nơi tiếp nhận, nên hiện phải gửi tạm tại khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm. Thế nhưng, do sức ăn quá lớn mỗi ngày phải tốn gần 2 triệu đồng/ con. Tính như vậy, 7 tháng qua, tổng kinh phí nuôi hổ lên đến 4 tỷ đồng và do chính khu sinh thái đang tự bỏ ra.



Những cá thể hồ đang được nuôi dường ngày tốn 2 triệu tiền ăn/ con

Nhiều người dân lên tiếng không hài lòng về chi phí đắt đỏ của việc nuôi giữ những cá thể hổ này. Trên mạng xã hội cũng cho rằng những cá thể hổ này nên thả về tự nhiên để chúng có thể thoải mái sinh sống. Đặc biệt, số tiền nuôi 8 cá thể hổ có thể dùng vào những việc khác thiết thực hơn.

Mới đây, trên trang cá nhân nghệ sĩ Xuân Bắc cũng đăng tải bài thơ liên quan về vấn đề trên. Theo đó, nam danh hài cho biết anh đọc báo và biết về vụ việc 8 cá thể hổ ăn "ngốn" gần 4 tỷ đồng trong vòng 4 tháng. Xuân Bắc cảm thấy buồn vì với số tiền này có thể giúp đỡ hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, "Nam Tào" mong muốn các cơ quan xử lý sao cho hợp lý.

Một đoạn trích trong bài thơ nghệ sĩ Xuân Bắc sang tác:

"Nếu nuôi 10 con hổ

7 Tỷ 6 tiền tươi

Một năm đều chằn chặn

Ăn xong nó ngồi chơi

Và cũng số tiền đấy

Sẽ gần nghìn hai em

Nhận được tiền trợ cấp

Và tương lai... chờ xem !!!

Ở đây tôi không nói

Lột da hay nấu cao

Thiên nhiên ta bảo vệ

Nhưng phải tính làm sao !?

Thế nào cho phù hợp

Với quan tâm con người

Trong mặt bằng phát triển

Nếu không... hổ nó cười.".



Bài thơ của nghệ sĩ Xuân Bắc

Sau khi đăng tải bài thơ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của CĐM. Đa phần đều dành lời khen cho Xuân Bắc vì làm thơ rất hay và ý nghĩa, đặc biệt nam danh hài luôn nghĩ tới những trẻ em nghèo khó, có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ.



Xuân Bắc đi từ thiện

Một số bình luận của dân mạng.

- "Chuẩn chú ạ, cháu ủng hộ việc Bi Béo nên dậy sớm phụ việc nha giúp chú, cũng như tập làm trụ cột gia đình cho sau này. Cháu xin hết ạ".

- "Hay và ý nghĩa anh ! Thật ra như anh nói thì số tiền không quá lớn. Em cũng muốn tài trợ cho 1 em bé cụ thể, hay anh thử giúp mọi người liên lạc nhỉ! Em sẽ gửi tiền hàng tháng chứ không gửi 1 lúc. Anh thấy thế nào?".

- "Hay và cảm động. Cảm ơn chú Xuân Bắc với tấm lòng thương người".

- "Thơ của Nghệ sĩ Nhân dân quả là đi vào quần chúng".