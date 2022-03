Thông tin bà Phương Hằng bị bắt giam vào tối ngày 24/3 đã gây xôn xao dư luận.

Theo báo Tuổi trẻ, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.



Bà Phương Hằng xuất hiện tại cơ quan Công An sau khi bị bắt

Ngay khi sự việc được đưa tin, trên trang cá nhân ca sĩ Vy Oanh đã nhanh chóng đăng tải bài viết đầy tính mỉa mai, hả hê khi nữ CEO bị bắt tạm giam.

Theo đó, nữ ca sĩ cũng đã đăng tải bài viết cảm ơn cơ quan chức năng, pháp luật Việt Nam đã công bằng, chính trực không uổng công lâu nay bị họ chạy truyền thông bẩn đủ kiểu để đổi trắng thay đen.

"Chính sẽ thắng tà", "Pháp luật không đứng về kẻ ác, quyết kiên nhẫn chờ ngày bà ta và những kẻ đồng phạm trả giá cho tội lỗi của mình"- nữ ca sĩ bộc bạch.



Bài đăng của ca sĩ Vy Oanh

Bên cạnh đó, ca sĩ Vy Oanh cũng viết: "Cũng như những nạn nhân khác, họ chạy truyền thông cho Vy Oanh thành một con người không ra gì như tự đi kiếm chuyện, cướp chồng, đẻ thuê, làm gái, chuyển khoản từ thiện đến tương lai, mượn nhà sống ảo... Nhiều thật nhiều những thứ xấu xa nhất trên đời bà ta không từ thủ đoạn nào để định hướng dư luận khiến Vy Oanh từ một người vô tội thành như kiểu tội to lắm.

Cả đời từ nhỏ đến lớn chỉ biết lo làm việc lo lắng cho cha mẹ, anh chị em, cho gia đình chưa bao giờ làm điều gì sai trái. Có lẽ tôi đã quá bao dung khi không làm đến nơi đến chốn những tin đồn vô căn cứ này ngay từ đầu, cũng là một kinh nghiệm cho tôi sau này”.Cuối bài viết, giọng ca Đồng xanh cũng đã gửi lời các khán giả yêu thương khắp nơi đã luôn đồng hành động viên mình. Cô cũng mong rằng mọi người sẽ cùng nhau xây dựng một lối sống văn minh lành mạnh, yêu thương nhân ái, công bằng, đúng người đúng tội để cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn.



Vy Oanh mỉa mai bà Phương Hằng

Tuy nhiên, sau khi đăng tải, bên cạnh những bình luận chúc mừng nữ ca sĩ, cũng có rất nhiều người cho rằng Vy Oanh sân si, thích gây sự chú ý. Họ cho rằng việc CEO Phương Hằng bị bắt tạm giam đã có cơ quan Pháp luật xử lý, không cần Vy Oanh phải đăng đàn mỉa mai liên tục như vậy.

"Sân si vừa thôi, bản thân đã có con mà cứ thích công kích lắm".

"Đừng mừng quá sớm rồi nhận cái kết đắng, đăng đàn lắm trong khi bản thân đã ra gì đâu".



Vy Oanh bị CĐM chỉ trích khi liên tục đăng tải bài viết mỉa mai

Trước đó vào tháng 9-2021, Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh, vợ chồng Thuỷ Tiên Công Vinh cũng đã gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi làm nhục, vu khống xúc phạm nhân phẩm, uy tín và "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" đối với bà Nguyễn Phương Hằng.