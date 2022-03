Vy Oanh tức giận lên tiếng khi bị hiểu nhầm 'đá xéo' các fan của bà Phương Hằng

Được biết sau khi bà Phương Hằng bị bắt tạm giam, ca sĩ Vy Oanh đã liên tục đăng tải bài viết nhằm ăn mừng chiến thắng. Thậm chí, nữ ca sĩ còn cho rằng do cô đơn kiện của mình nên bà Phương Hằng mới phải chịu sự trừng trị của pháp luật.

Bên cạnh đó, giọng ca "Đồng xanh" còn tuyên bố sẽ đưa những người cấu kết với bà Phương Hằng vu khống, bôi nhọ Vy Oanh phải bị xử lý.

"Bà ta bị bắt nhưng fan ở ngoài có lẽ vẫn còn và chắc chắn những người này cũng sẽ phải chịu trách nhiệm. Hiện tại, trang cá nhân tôi vẫn bị những nick ảo để lại bình luận tấn công.

Họ đánh tráo khái niệm, đổi trắng thay đen một cách bài bản, có hệ thống. Nhưng tôi tin mọi việc sẽ sớm sáng tỏ và chắc chắn không ai có thể thoát trong câu chuyện này nếu mượn danh công lý để vi phạm, bôi nhọ vu khống xem thường pháp luật".



Vy Oanh liên tục đăng tải bài viết ăn mừng bà Phương Hằng bị bắt tạm giam

Sau khi lên tiếng, ca sĩ Vy Oanh đã nhận vô số "gạch đá" từ CĐM. rất nhiều người cho rằng cô sân si, thích gây sự chú ý. Việc hâm mộ một người thì chẳng có tội gì mà Vy Oanh phải đưa ra pháp luật.

Ngay sau đó, Vy Oanh đã đăng tải bài giải thích. Theo đó, nữ ca sĩ khẳng định trong bài phỏng vấn, trang tin đã sửa từ "vây cánh" thành "fan" nên khiến nhiều người bị hiểu nhầm.

"Hình đính kèm là màn hình Vy Oanh trả lời phỏng vấn báo, Vy Oanh có dùng từ "vây cánh" nghĩa là những tay sai, đàn em thân cận, những người có chung lợi ích trực tiếp với bị can Hằng chứ không phải từ "fan".

Việc một cộng đồng nhỏ lựa chọn là fan ai, kể cả là fan của bị can Phương Hằng là quyền tự do của mỗi người và V.O không có ý định can thiệp vào điều đó. Một tờ báo đã sửa từ "vây cánh" thành "fan" gây hiểu lầm không đáng có cho V.O.



Bài đăng của ca sĩ Vy Oanh

Đối với sự việc bị can Phương Hằng và đồng phạm giờ đã có pháp luật lo một cách công tâm, triệt để. Cái giá phải trả cho những thông tin thất thiệt trên mạng mà bà Hằng vơ vào người và thêm thắt cho li kì hấp dẫn để miệt thị, làm nhục ng khác như đúng rồi. Mạng là ảo nhưng Pháp Luật là thật! Sau một năm bị vu khống quá nhiều, V.O rất mong các anh chị em báo chí cùng tương tác chính xác với V.O để sự việc không bị đẩy sang một hướng khác.

V.O chân thành cảm ơn, em cứ việc sống tốt, trời cao tự khắc an bài", nữ ca sĩ chia sẻ.



Vy Oanh đăng tải bài viết một trang tin đã tự ý chuyển từ "vây cánh" thành từ "fan"



Bài trả lời phỏng vấn của Vy Oanh

Sau khi đăng tải, dòng trạng thái đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của CĐM, đa phần đều bày tỏ sự thông cảm dành cho ca sĩ Vy Oanh.