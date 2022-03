Vy Oanh vui sướng khoe 'chiến tích' thắng kiện bà Phương Hằng, bị CĐM mỉa mai: 'làm như oan lắm'

Thông tin bà Phương Hằng bị tạm giam khiến CĐM bàn tán xôn xao suốt thời gian vừa qua. Đặc biệt, giới nghệ sĩ những người từng bị nữ CEO 50 tuổi réo tên trên sóng livestream thì đồng loạt ăn mừng cách khác nhau.

Ca sĩ Vy Oanh, người từng bị bà Phương Hằng tội vu khống, bôi nhọ danh dự mới đây đã vui mừng thông báo thắng kiện. Cụ thể, giọng ca “Đồng xanh” chia sẻ:

"Sáng nay, tôi cùng luật sư của mình được CQCSĐT CA TP.HCM mời lên nhận kết quả giải quyết tin báo tố giác tội phạm đối với... đã có hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm của tôi, các con tôi và gia đình tôi về 3 tội danh: Vu khống - làm nhục - lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân tổ chức. Kết quả giải quyết như sau: CQCSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can... về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức - cá nhân (là tôi)". Vy Oanh viết.



Vy Oanh thông báo thắng kiện bà Phương Hằng

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng cảm ơn các cơ quan pháp luật đã lấy lại sự trong sạch cho mình. Vy Oanh cũng không quên cảm ơn ông xã đã bên cạnh cô lúc khó khăn, để vượt qua “cuộc chiến” với bà Phương Hằng.

“Tôi thật sự rất hạnh phúc vì được sống trong một đất nước Việt Nam thượng tôn Pháp Luật đã không bỏ lọt tội phạm, tạo niềm tin tuyệt đối cho bản thân tôi và nhân dân, đã trả lại cho tôi sự trong sạch mà tôi đã phải chiến đấu miệt mài 1 năm qua dù cũng có những lúc vô cùng đau đớn khi những đứa con thơ, gia đình của mình vô cớ bị mang ra chà đạp.



Vy Oanh đăng tải văn bản của cơ quan Công An

Tôi chân thành cảm ơn các cơ quan ban ngành, Viện kiểm sát, CA TPHCM và các cơ quan có thẩm quyền. Cảm ơn và trân trọng những nỗ lực cùng tôi chị luật sư-cũng là giảng viên học viện tư pháp-Bộ tư pháp Ngô Huỳnh Phương Thảo - và anh luật sư Trương Anh Tú đã ngày đêm miệt mài cực khổ cùng tôi chiến đấu đến cùng.

Cảm ơn gia đình, nhất là ông xã - người đàn ông lớn nhất của đời em luôn bên cạnh động viên em - Hải Phòng không lòng vòng ox nhỉ? Cảm ơn tất cả những khán giả yêu thương. Trân trọng”. Vy Oanh chia sẻ.

Cuối cùng, nữ ca sĩ cũng cảnh cáo những ai tiếp tục vu khống, bôi nhọ sẽ phải chịu sự trừng trị trước pháp luật:

“Tôi cảnh cáo những người vẫn cố tình tiếp tục bôi nhọ, bất chấp kết quả của CQĐT thì tôi sẽ tiếp tục nhờ pháp luật can thiệp. Gương bà Hằng trước mắt, đồng phạn cũng sẽ không thoát, ai muốn ăn cơm nhà đá thì cứ tiếp tục nhé!

Trong khi nữ ca sĩ vẫn còn đang rất "đắc ý" vì nữ streamer đã bị khởi tố sau loạt drama với cô thì bên dưới phần bình luận, khán giả đã liên tục mỉa mai Vy Oanh là "trơ trẽn", không biết xấu hổ”. Vy Oanh chia sẻ.



Vy Oanh đắc ý khi thắng CEO Đại Nam

Nhiều cư dân mạng để lại nhận xét: "Làm như oan ức lắm ấy", "Chưa bao giờ thích cả, vì thấy giả tạo ghê ấy", thậm chí có người còn gay gắt gọi cô là "đẻ thuê"

