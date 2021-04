Gia sản giàu khủng khiếp của nữ đại gia Phượng Chanel, bảo sao Quách Ngọc Ngoan 'dính' tới

Quách Ngọc Ngoan - Phượng Chanel. Cặp đôi sẵn sàng thể hiện công khai tình cảm cũng như dùng chung tài khoản MXH, không giấu giếm nhau bất kì điều gì. Tháng 7/2020, nam diễn viên bất ngờ công bố thông tin mình và Phượng Chanel có với nhau một cô con gái 8 tháng tuổi.

Quách Ngọc Ngoan - Phượng Chanel chia tay sau 6 năm gắn bó

Tuy nhiên, ngày 10/4/2021, Phượng Chanel lại bất ngờ chia sẻ cặp đôi đã "đường ai nấy đi" một thời gian, hiện tại chỉ giữ liên lạc như những người bạn mà thôi.

Cái tên được công chúng biết đến khi nữ đại gia đầu tư vào lĩnh vực giải trí. Ba công ty giải trí hàng đầu Việt Nam do Phượng Chanel sáng lập và làm Chủ tịch HĐQT, đó là: công ty Siêu sao do ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng làm giám đốc, công ty Tài hoa Việt do siêu mẫu Xuân Lan làm giám đốc và công ty AC do chính Phương Chanel điều hành.

Phượng Chanel sở hữu ba công ty giải trí

Không chỉ nổi tiếng trong giới showbiz mà còn được biết đến ở lĩnh vực kinh doanh bất động sản, resort

Một góc biệt thự của Phượng Chanel

Trên facebook cá nhân, Phượng Chanel khiến không ít người ngưỡng mộ bởi các bộ sưu tập của nhãn hàng đắt giá này với rất nhiều túi xách, giày dép, phụ kiện và áo đầm các loại của Channel.

Cô sở hữu nhiều túi xách hàng hiệu

Giàu có, quan hệ rộng rãi với nhiều nhân vật tên tuổi, Phượng Chanel khá nổi tiếng trong giới showbiz. Bên cạnh đó, nữ đại gia này còn nổi tiếng ở lĩnh vực kinh doanh bất động sản, resort. Phượng Chanel đã gây dựng nên Tập đoàn Bất động sản và resort Linh Phượng; kinh doanh xe hơi hạng sang và chuỗi nhà hàng tại TP HCM.

Ngoài biệt thự, Phượng Chanel còn sở hữu những siêu xe nổi tiếng ở cả hai miền Nam Bắc để thuận tiện đi lại, như Roll Royce, Lexus, Bentley.

Trong làng ca hát, Phượng Channel được biết đến với tư cách là bạn thân thiết của Thanh Lam và Đàm Vĩnh Hưng. Mr Đàm thường xuyên khoe mối quan hệ 10 năm gắn bó giữa hai anh em, còn đằng sau là mối quan hệ làm ăn mà Phượng Channel ở "cơ trên". Mỗi lần cô em công du Sài Gòn, ông anh Đàm Vĩnh Hưng luôn đưa đón chăm sóc chu đáo.

Giàu có, quan hệ rộng rãi với nhiều nhân vật tên tuổi, nhưng theo một số nghệ sĩ, chính bản tính rộng rãi, phóng khoáng, hay giúp đỡ người khác của Linh Phượng mới là điều làm nên quyền lực của chị trong giới cũng như showbiz. Bên cạnh đó là những “lùm xùm” trong câu chuyện với Quách Ngọc Ngoan đã giúp Phượng Chanel ngày càng nổi tiếng, ghi danh vào danh sách những đại gia “khét tiếng” miền Trung. Số người theo dõi Facebook Phượng Chanel tăng đột biến và Phượng Chanel cũng đang là cái tên thu hút nhiều người quan tâm nhất