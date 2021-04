'Hoa hậu cải lương' Mộng Tuyền: 3 đời chồng, nhất định ly hôn vì 'không ngủ với kẻ thù'

Có một thời tuổi trẻ đáng ngưỡng mộ với đủ đầy danh vọng nhưng phải đến tuổi xế chiều, nữ nghệ sĩ này mới cảm thấy hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình.

Nghệ sĩ cải lương Mộng Tuyền tên thật là Huỳnh Thị Kim Loan, sinh năm 1947 tại Cần Thơ. Bà là một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng khắp các sân khấu miền Nam trước giải phóng. Với cải lương, Mộng Tuyền được xem là một "hoa khôi" hội đủ thanh và sắc. Có tố chất và năng khiếu nên từ năm 14 tuổi bà đã bắt đầu đi hát với các ban cổ nhạc ở quê nhà. Đến năm 1962, bà đã được các gánh hát ở Sài Gòn mời gọi.

Mộng Tuyền thuộc 'Tứ đại mỹ nhân' ngày ấy

Dấu mốc quan trọng là vào năm 1963, bà về hát ở đoàn Thanh Minh - Thanh Nga và ngay lập tức được các ký giả kịch trường thời ấy ca tụng với vai Mộng Tuyền sơn nữ trong vở Mùa xuân còn mãi. Từ đây, bà lấy tên nhân vật này làm nghệ danh cho mình mãi đến sau này. Bà được trao tặng huy chương vàng giải Thanh Tâm nhờ khả năng trình diễn xuất sắc khi thủ vai vũ nữ Thu Lan trong vở Phu tử tòng tử.

Cùng với nữ minh tinh Thẩm Thúy hằng, Thanh Nga, Kiều Chinh... Mộng Tuyền được xem là đại diện của “nhan sắc Sài Gòn” và là một tên tuổi sáng giá làng cải lương thuở ấy bởi sở hữu nhan sắc mặn mà, giọng ca đầy chất tự sự.

Năm 1988, Mộng Tuyền sang định cư ở Pháp. Trong hoàn cảnh sống mới mẻ, bà ít có dịp tham gia sân khấu và điện ảnh. Tại xứ lạ quê người, thời gian đầu bà có tham gia ca hát. Mộng Tuyền kinh doanh và làm chủ một nhà hàng, một cửa hiệu bán đồ mỹ nghệ… thỉnh thoảng xuất hiện trong các buổi họp mặt văn nghệ với các văn sĩ, ký giả, tham gia một số chương trình cùng các nghệ sĩ hải ngoại.

Tuy là một bóng hồng hương sắc, nhưng nữ nghệ sĩ Mộng Tuyền kém may mắn trong đường tình duyên, bà trải qua ba cuộc tình và nhận lại nhiều cay đắng. Người đời tiếc nuối cho bà vì “hồng nhan bạc phận”.

Biến động của cuộc đời nhiều gian truân đã đưa đẩy bà đến với người chồng đầu tiên khi tuổi đời còn non trẻ. Chồng bà là một người có chức quyền cao, trước khi cưới, ông còn sẵn sàng cho bà chiếc cặp 10 triệu đồng xem như sính lễ (thời đó vàng chỉ có 3000 đồng/lượng). Trước số tiền lớn, bà chỉ lẳng lặng đem về cho gia đình rồi một mình dắt theo đàn em về nhà chồng.

Mộng Tuyền có cuộc sống hôn nhân lận đận

Nhưng trước giờ đời luôn công bằng, cái gì trao đổi bằng tiền thì sẽ bị đòi lại không sớm thì muộn mà thôi. Chồng của Mộng Tuyền rước được mỹ nhân về dinh thì bắt đầu "trăng hoa ong bướm" bên ngoài. Thế nhưng, vì địa vị chênh lệch, chẳng ai muốn động đến vị quan cao cấp "tay to miệng lớn", bao nhiêu tiếng xấu cứ thế đổ lên người của nữ nghệ sĩ tài hoa. Nào là không chung thuỷ, lăng loàn, bị chồng đánh ghen do người đời thêu dệt. Dù vậy, khi kết thúc mối quan hệ này, bà vẫn biết ơn người chồng đầu tiên rất nhiều, Mộng Tuyền hiểu mình là ai, đương nhiên cũng biết là do bản thân lỡ yêu nhiều hơn nên ôm đau thương cũng là chuyện bình thường.

Sau nhiều năm, những cuộc tình sau này của nữ nghệ sĩ vẫn mang nhiều tổn thương thầm lặng. Bà quyết định ly hôn với người chồng thứ hai ở tuổi 60, lựa chọn của bà khiến khán giả không khỏi kinh ngạc. "Tôi quan niệm rằng, sống với ai mà dưới 50% hài lòng thì nên dẹp nó đi, chọn cuộc sống khác, chứ nhất quyết không ngủ với "kẻ thù", chịu đựng hôn nhân".

Có thể nói, cuộc đời của nghệ sĩ Mộng Tuyền như một bản tình ca cổ mà bà vẫn dùng giọng hát ngọt ngào của mình thể hiện. Dù có vinh quang, có cả những danh vọng mà người đời mong muốn. Nhưng cũng lắm đau thương, trắc trở mà bà vẫn luôn giấu kín đến tận bây giờ. Hiện tại, bà không đi hát chuyên nghiệp nữa, chỉ lâu lâu thỉnh thoảng sinh hoạt với kiều bào thì ca lên dăm câu giọng cổ cho đỡ nhớ mà thôi.