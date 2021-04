NSƯT Công Lý là diễn viên hài được đông đảo khán giả yêu mến qua nhiều vai diễn ở các sân khấu kịch lẫn truyền hình, anh được biết đến nhiều nhất với các vai hài trong chương trình “Gặp nhau cuối tuần” và vai diễn “Cô Đẩu” trong “Gặp nhau cuối năm”.

Mặc dù, nổi tiếng và thành công trong sự nghiệp nhưng Công Lý lại có cuộc sống hôn nhân không bằng phẳng với 3 lần hôn nhân tan vỡ.

Người vợ đầu tiên gần không bao giờ được Công Lý nhắc tới. Thông tin về người phụ nữ này trên báo chí cũng cực kỳ ít ỏi. Theo một số nguồn tin, vợ đầu của Công Lý công tác tại Đài truyền hình Việt Nam. Chị được đánh giá là một người tốt, chu đáo, nhiệt tình với bạn bè, hiền lành nhưng lại rất có cá tính. Về hình thức, nhiều người thừa nhận chị có khuôn mặt rất ưa nhìn. Thế nhưng, Công Lý và vợ không tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống nên thường xuyên lục đục. Cuộc sống ngột ngạt khiến cho cả hai nhanh chóng kết thúc mối lương duyên.

Người vợ đầu tiên của Công Lý làm ở đài truyền hình, rất ít khi xuất hiện trước công chúng

Hai người đã có với nhau một con gái, sinh 2001. Bé Kiến - tên thân mật mọi người hay gọi ở nhà rất yêu thương bố. Gặp ai cũng mượn điện thoại để nhắn tin cho bố: “Bố đang ở đâu? Bố làm gì?”. Mỗi lần nghĩ đến con, anh vẫn không khỏi tự trách mình đã không thể cho con một gia đình trọn vẹn.

Con gái đầu của anh hiện đang học lớp 9. Vợ cũ của anh cũng đã tái hôn và đang có con nhỏ.

Sau khi chia tay người vợ đầu tiên, năm 2004, Công Lý cưới MC Thảo Vân khi đã hẹn hò được 2 năm. Mối tình giữa Công Lý và Thảo Vân cũng đã nhận được quan tâm từ mọi người ở thời điểm ấy. Bởi về mặt tuổi đời, Công Lý kém Thảo Vân, anh lại đã trải qua một lần tan vỡ và họ quen nhau không lâu sau khi anh ly hôn.

Thảo Vân và Công Lý đã chia tay sau 5 năm sống chung

Cuối cùng, sau 5 năm chung sống, cặp đôi quyết định chia tay trong sự ngỡ ngàng của khán giả. Khi chia tay, chính họ cũng không biết lý do là gì. Công Lý đã tiết lộ về điều này: "Không có một lý do nào hết, đến bây giờ tôi và Vân cũng không thể đưa ra được lý do vì sao chia tay".

Dù chia tay nhưng cặp đôi đẹp của làng sân khấu vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp.

Trải qua hai cuộc hôn nhân với những người phụ nữ đều có tiếng là xinh đẹp và tốt bụng, Công Lý được đánh giá là người đàn ông khá đào hoa trong số những nghệ sĩ hài Việt Nam. Song dường như số phận và ông trời trêu ngươi anh, cứ cho hạnh phúc tưởng chừng như trong tầm tay lại vội vã tuột mất.

Người đàn bà thứ 3 đến với cuộc đời anh là một phụ nữ xinh đẹp làm trong ngành ngân hàng tên là Tuệ Minh. Tuệ Minh khá xinh đẹp, ưa nhìn và còn khá trẻ. Chia sẻ với Dân Trí, Công Lý cho biết họ đã sống với nhau nhiều năm qua. Dù chưa tổ chức đám cưới nhưng trên danh nghĩa họ đã là vợ chồng vì đã đăng ký kết hôn. Với anh, đám cưới bây giờ không còn nguyên vẹn ý nghĩa như trước bởi dù sao trong mắt mọi người anh cũng đã trải qua hai cuộc hôn nhân. Vì thế, anh quan trọng nhất là cuộc sống của cả hai hạnh phúc chứ không quan trọng đám cưới sẽ diễn ra lúc nào. Thế nhưng, mối tình này của anh cũng chỉ kéo dài được 5 năm và hiện tại, cả 2 đã đường ai nấy đi.

Hình ảnh hiếm hoi của người vợ thứ ba của Công Lý