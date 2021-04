Tiến sĩ rời BV Bạch Mai vì môi trường không còn phù hợp, nhân viên bị cho nghỉ phải làm shipper

Theo báo cáo Bệnh viện Bạch Mai có 221 là số lượng cán bộ và nhân viên y tế xin thôi việc và chuyển công tác từ tháng 2.2020 đến cuối tháng 3. Điều này đã khiến dư luận xôn xao suốt những ngày vừa qua.

Hơn 200 cán bộ, nhân viên bệnh viện Bạch Mai xin thôi việc

Theo một vị TS, bác sĩ lâu năm tên N.V.H chia sẻ, lý do nghỉ không phải là do thu nhập mà do môi trường làm việc không còn phù hợp. Mô hình quản lý thay đổi khiến ông không thể tiếp tục đồng hành cùng bệnh viện.

"Tôi cần một môi trường làm việc. Tôi đã có 30 năm gắn bó với bệnh viện, có chuyên môn nhưng được yêu cầu chuyển sang một bộ phận khác, điều này khiến tôi không thoải mái. Người đầu tàu gắn bó với công việc chuyên môn lại sang một lĩnh vực mới, những người trong ngành nghĩ gì? Tôi chuyển sang ngành khác theo sự sắp xếp thì những đồng nghiệp trong lĩnh vực tôi làm bao năm nay nghĩ gì? Chưa kể, công việc ngành y đặc thù, không thể tính theo thời gian.

Việc sử dụng người không hợp lý đã khiến tôi cũng như nhiều bác sĩ cảm thấy không phù hợp. Khi không phù hợp thì việc ra đi là đương nhiên", vị Tiến sĩ nói.

Bên cạnh đó, vị TS nói thêm Bệnh viện Bạch Mai là một bệnh viện lớn lâu năm, hạng đặc biệt không nên hoạt động theo mô hình doanh nghiệp tư nhna, quan lý theo mô hình tư nhân.

“Chúng tôi làm khoa học, đào tạo, làm chuyên môn nhưng hàng tuần lại yêu cầu lên kế hoạch công việc, cuối tuần phải làm báo cáo kiểm điểm.

Nếu báo cáo để rút kinh nghiệm thì không sao, nhưng báo cáo kiểu này khiến chúng tôi cảm thấy bị xúc phạm, hình thành tình trạng sát phạt nhau".

Một vị bác sĩ khác cho rằng: “Việc tôi rời đi không phải vì giảm thu nhập, mà vì thấy môi trường không phù hợp. Là nhân lực có khả năng, đi đâu cũng được, quan trọng là thấy môi trường phù hợp.

Với BV Bạch Mai thời gian qua, việc áp dụng mô hình quản lý nhân sự hiện đại theo tư nhân, đánh giá nhân sự như tư nhân, nhưng khập khiễng với cách thức chi trả, không phù hợp", bác sĩ này nói.

Anh V., một trong hơn 100 nhân viên buộc phải cho thôi việc do tinh gọn, giải thể một số đơn vị dịch vụ tại Bệnh viện Bạch Mai cho hay, khi còn làm ở bệnh viện, thu nhập của anh trung bình 8-9 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, từ khi bị cho nghỉ việc từ tháng 5/2020 đến nay, anh không xin được việc làm mới và nguồn thu nhập của cả nhà trông chờ vào mối bán hoa quả cho khách quen của vợ, đồng thời, anh trở thành shipper.

Theo anh V., sau khi bị cho nghỉ việc đồng loạt, nhiều anh em có làm đơn kiến nghị, tuy nhiên, phía bệnh viện phản hồi phải giải thể đơn vị dịch vụ nên không cần người nữa.

Hiện cả nhóm của anh V. vẫn giữ liên lạc với nhau và hầu như chưa ai tìm được công việc mới, thậm chí có người bị trầm cảm.