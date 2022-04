Á hậu Thúy Vân 'bùng nổ' nhan sắc khi diện váy cắt xẻ đẹp hoàn hảo, thần thái 'không phải dạng vừa'

Á hậu Thúy Vân sắc vóc ngày càng hoàn hảo hơn khi xuất hiện tại một sự kiện vừa qua. Bà mẹ một con xinh đẹp đã lấy lại được thân hình thon thả, tự tin "thả dáng" trước ống kính trong trang phục áo tắm.

Trên trang cá nhân, Á hậu Thúy Vân chia sẻ: "Tối qua đã có một “BEACH IN THE CITY” mang sắc hè phóng khoáng và rực rỡ bên bờ cát trắng trải dài. Vân rất vinh dự xuất hiện ở vị trí Vedette trong BST Barroco của Xita by Katy Nguyen.

Cả nhà cùng Vân trải nghiệm chút không khí biển cả giữa lòng thành phố thân iu của chúng ta nha".



Á hậu Thúy Vân trở thành Vedette trong BST của nhà thiết kế Katy Nguyen



Nàng hậu tự tin trình diễn vô cùng chuyên nghiệp

Mặc dù là "mẹ bỉm" nhưng mỗi lần xuất hiện, Thúy Vân đều vô cùng chuyên nghiệp. Người đẹp được chồng ủng hộ hết mình trong sự nghiệp người mẫu, vì vậy, cô luôn là lựa chọn hàng đầu của các nhà thiết kế cho buổi trình diễn của mình.



Nhan sắc, thần thái hút hồn người nhìn



Bà mẹ "bỉm sữa" ngày càng cho thấy sự chuyên nghiệp



Mỗi lần xuất hiện Thúy Vân luôn khiến khán giả thích thú

Nhận "bàn thua" trước Khánh Vân tại Miss Universe Vietnam 2019, Thúy Vân gây tiếc nuối cho giới mộ điệu Việt. Tại cuộc thi, cô tạo dấu ấn bởi vẻ đẹp nhuận sắc đặc biệt là phong thái tự tin, kỹ năng catwalk chuyên nghiệp và ứng xử thông minh.

Sau khi cuộc thi khép lại, người đẹp bất ngờ vướng ồn ào khi không để danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 trong phần giới thiệu bản thân trên trang cá nhân. Tuy vậy, cô vẫn thường chia sẻ những khoảnh khắc hội ngộ cùng Top 3 của mình. Hiện tại, người đẹp khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa trước cuộc sống hôn nhân viên mãn bên ông xã đại gia và quý tử đầu lòng. Cô cũng thể hiện được vị trí của mình trong làng nhan sắc Việt khi góp mặt tại Miss Fitness Vietnam với vai trò giám khảo.