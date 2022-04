công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Trước thông tin này, một số nghệ sĩ đã lên tiếng, trong đó có cựu người mẫu Trang Khàn, người từng có mâu thuẫn, lời qua tiếng lại với bà Phương Hằng trong thời gian qua.

Trên trang cá nhân, bên cạnh những livestream bán hàng, Trang Trần thường xuyên đăng tải những hình ảnh, dòng trạng thái "đá xéo" nữ CEO Đại Nam. Mới đây, cựu người mẫu còn lên đồ sang chảnh đi dự sự kiện ra mắt phim.



Trang Trần diện đồ sang chảnh đi dự sự kiện



Nữ người mẫu liên tục có động thái ăn mừng

Trang Trần từng bày tỏ cảm xúc khi nữ CEO bị bắt tạm giam:

"Mọi người biết tin gì chưa. Ngay bây giờ tôi đang lái xe ra trại tạm giam để xem tình hình ra sao đây.

Trước đó, tôi phải đi qua nhà bà ta ở Ngô Đức Kế để ngắm xem căn nhà ấy giờ sao rồi. Đây rồi, tôi đến đúng cửa nhà bà ta đây. Thương quá, không biết bà ta đã kịp ăn tối chưa.

Bão tố quá, ngày mai tôi sẽ sale sập sàn để ăn mừng nhé, buôn bán gì giờ này nữa, bán lỗ luôn. Nói thật, cách đây 4 ngày tôi đã biết tin bà ta bị bắt rồi. Ngay khi tin vừa lên, tôi nhận được cả nghìn tin nhắn hỏi thăm. Tôi vui lắm.

Đáng lẽ người ta phải bắt bà ta vào ngày cá tháng tư để mọi người còn có nhiều chuyện để nói, bắt tầm này sớm quá.

Hôm nay tôi tất tay luôn, mang theo 50 triệu đi chơi hết mới thôi. Ngày mai tôi phải cho người in cái băng rôn thật to với dòng chữ: "Cô đi rồi". Sau đó, tôi phải lên du lịch.

Giờ tôi lên Facebook thấy mọi người ăn mừng như giao thừa. Đề nghị ai đó mang rổ hột xoàn, đầm dạ hội cho bà ta ngay, lên đồn ăn mặc giản dị quá tôi nhìn không quen".



Từ khi bà Phương Hằng bị bắt giới NS cũng được thở phào nhẹ nhõm