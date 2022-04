Cố tình che chắn, Phạm Quỳnh Anh vẫn để lộ hàng loạt dấu hiệu mang bầu nhờ những chi tiết này

Thời gian gần đây, Phạm Quỳnh Anh liên tục dính những tin đồn như cầu hôn và dịp lễ Tình nhân, hẹn hò với tình trẻ hay thậm chí đang mang bầu. CĐM "soi" ra một loạt bằng chứng rõ mồm một cho thấy Phạm Quỳnh Anh thường xuyên diện trang phục rộng rãi, ít đi giày cao gó hoặc thường xuyên lấy tay che chắn vòng 2 mỗi khi chụp ảnh.

Mới đây, trong một đoạn clip được đăng tải trên Tik Tok đã ghi lại khoảnh khắc Phạm Quỳnh Anh vô tình để lộ rõ dấu hiệu đang mang thai. Theo đó, nữ ca sĩ diện áo hoodie rộng thùng thình nhưng vẫn để lộ rõ thân hình phát tướng và vòng hai to bất thường. Thêm vào đó khuôn mặt của Phạm Quỳnh Anh đầy đặn, có cả nọng cằm rất to. So với những hình ảnh nhỏ nhắn, thon gọn trước kia thì những hình ảnh này khác xa "một trời, một vực".

Đoạn clip sau khi được lan truyền, rất nhiều người khẳng định nữ ca sĩ đã có tin vui. Nhưng một số khác lại cho rằng do quay gần hoặc dạo gần đây Phạm Quỳnh Anh tăng cân nên vóc dáng có phần thay đổi.



Phạm Quỳnh Anh lộ rõ thân hình kém thon gọn



Khuôn mặt đầy đặn, có cả nọng cằm



Mặc dù cố tình diễn đồ rộng nhưng các vòng của Phạm Quỳnh Anh vẫn to bất thường



Nhan sắc của Phạm Quỳnh Anh vẫn vô cùng rạng rỡ giữa tin đồn mang thai



Vòng 2 to bất thường của Phạm Quỳnh Anh

Thời gian gần đây, sau khi được bạn trai kém tuổi cầu hôn lãng mạn vào đúng ngày Lễ Tình Nhân, Phạm Quỳnh Anh còn liên tục vướng nghi vấn đang mang thai lần thứ 3 với tình mới. Các thánh “soi” thường xuyên chỉ ra những điểm đáng nghi khi nữ ca sĩ gốc Hà Nội luôn xuất hiện trong những bộ trang phục rộng, hay khi tạo dáng chụp ảnh thì thường che chắn vòng 2 cẩn thận. Hay trong buổi trình diễn gần đây, chủ nhân của bản hit Không Đau Vì Quá Đau diện đầm ôm sát body, để lộ vòng 2 lùm lùm nên càng khiến dân tình bán tín bán nghi cô đang trong giai đoạn bầu bí.