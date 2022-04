Thông tin bà Phương Hằng bị hai nơi khởi tố đang trở thành đề tài bàn tán của CĐM. Theo đó, ngày 22/4, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án để làm rõ tố cáo của một số cá nhân đối với bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam)

Nội dung vụ án được Công an tỉnh Bình Dương khởi tố tương tự với vụ án mà Công an TP.HCM đã khởi tố đối với bà Nguyễn Phương Hằng trước đó, để làm rõ hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo điều 331, Bộ luật hình sự.

Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã thụ lý xác minh đơn tố giác tội phạm của 6 cá nhân đối với bà Phương Hằng gồm: ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, Công Vinh, nhà báo Đặng Thị Hàn Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan.



Bà Phương Hằng bị bắt tạm giam, bị 2 nơi cùng khởi tố

Việc bà Phương Hằng bị bắt tạm giam, khởi tố đã trở thành niềm vui của giới nghệ sĩ suốt hơn 1 tháng qua. Đặc biệt là Đàm Vĩnh Hưng, giọng ca "Lâu đài tình ái" liên tục thông báo những tin vui về sự nghiệp ca hát. Theo đó, nam ca sĩ quê gốc Quảng Nam, đã “chơi lớn” khi đầu tư, tổ chức sân khấu như một liveshow âm nhạc hoành tráng và khán phòng với cả trăm bàn tiệc...

Đây là dự án lớn nhất của Đàm Vĩnh Hưng trong năm nay, sau những ồn ào về từ thiện, kiện tụng.



Đàm Vĩnh Hưng tổ chức buổi ra mắt MV khách mời mấy trăm người



Trường Giang xuất hiện chúc mừng Đàm Vĩnh Hưng



Thanh Thảo và chồng



Quy tụ rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng

Trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng vô cùng vui vẻ khi đăng tải loạt ảnh được các nghệ sĩ có tiếng trong showbiz đến tham gia và chúc mừng: Thanh Thảo, danh hài Trường Giang, Giáng My, Vũ Hà...



Đàm Vĩnh Hưng



Đàm Vĩnh Hưng và Vũ Hà

MV Anh lo cho em hết do ca sĩ trẻ Phạm Đình Thái Ngân sáng tác ca khúc, nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy hòa âm, được đạo diễn bởi Đinh Hà Uyên Thư - Neko Lê, có sự góp mặt đọc rap của Ricky Star và diễn xuất cùng hot TikToker CiiN, ca sĩ Vũ Hà, diễn viên Hoàng Trung.