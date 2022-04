Tối ngày 22/4 cuộc thi The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ đi tới đêm chung kết. Bằng sự nỗ lực, cố gắng Văn Kiên - quý ông đến từ team HLV Hương Giang đã xuất sắc trở thành quán quân.

Bên cạnh những nhân vật chính ra, một quý ông có ngoại hình hoàn hảo đã thu hút mọi ánh nhìn của nữ giới. Đó chính là MC của đêm Chung kết Matthew Deane Chanthavanij - nam MC, diễn viên nổi tiếng của Thái Lan.



Hương Giang sánh đôi cùng MC Thái Lan

Mở đầu chương trình, Hương Giang catwalk cùng MC, diễn viên người Thái Lan - Matthew Deane Chanthavanij.

Được biết, nam MC tên Matthew Deane Chanthavanij, là con lai hai dòng máu Thái và Anh. Anh hiện tại là một diễn viên, ca sĩ kiêm MC nổi tiếng hàng đầu Thái Lan với hơn 1 triệu người theo dõi trên trang cá nhân. Sở hữu chiều cao mơ ước 1m81, gương mặt điển trai, body siêu chuẩn, nụ cười tỏa nắng cùng phong cách thời trang lịch lãm, nam tính, nhiều khán giả khó có thể tin rằng Matthew đã 43 tuổi.

Tuy nhiên, hiện tại nam MC hiện tại đã có gia đình và ông bố của hai con. Năm 2015, Matthew Deane Chanthavanij kết hôn cùng với nữ diễn viên, ca sĩ Lydia Sarunrat Visutthithada. Đến nay, cặp đôi đã có 2 cô bé, cậu bé siêu đáng yêu. Mái ấm hạnh phúc của Matthew được nhiều người ngưỡng mộ, là một trong những "gia đình kiểu mẫu" của showbiz Thái.



Cả hai đã cùng nhau Catwalk để mở đầu buổi chung kết



Xuất hiện trên sân khấu, nhan sắc, vóc dáng của nam MC đặc biệt gây chú ý



Cả 2 cùng tạo dáng



"Nam thần" người Thái Lan thu hút mọi ánh nhìn của đối phương

The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ do Hương Giang sản xuất, nhằm tìm kiếm những gương mặt nam lịch lãm, truyền cảm hứng trong cộng đồng. Á quân 1 là Nguyễn Minh Khắc sinh năm 1992 tại TP HCM. Anh cao 1,82 m, tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP HCM và hiện là người mẫu. Thí sinh được đánh giá cao nhờ vẻ nam tính, giao tiếp tiếng Anh tốt.