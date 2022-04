MV "There is no one at all" của Sơn Tùng ra mắt chưa đầy 1 ngày đã vấp phải luồng tranh cãi gay gắt bởi tinh thần khá tiêu cực, hình ảnh bạo lực, ảm đạm, phân cảnh nhảy lầu ảnh hưởng không tốt đến những giới trẻ.

Đến trưa ngày 29/4, theo báo Dân Việt, ông Trần Hướng Dương - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết, Cục này vừa gửi văn bản phối hợp với các đơn vị trực thuộc của Bộ Thông tin và Truyền thông để dừng phát hành MV "There's no one at all" của Sơn Tùng trên tất cả các nền tảng mạng xã hội.

"Hình ảnh trong MV có nội dung tiêu cực tới giới trẻ, thể hiện suy nghĩ, lối sống và hành động tự tử gây tác hại lớn. Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều bạn trẻ có vấn đề về tâm lý sau hai năm về đại dịch".



MV mới của Sơn Tùng vấp phải làn sóng "tẩy chay"

Bên cạnh đó, rất nhiều chuyên gia, nghệ sĩ, khán giả cũng thể hiện quan điểm không đồng tình với những hình ảnh trong MV mới của Sơn Tùng. Đồng thời, yêu cầu gỡ khẩn cấp để không tiêm nhiễm vào đầu óc giới trẻ.



MV bị cục nghệ thuật yêu cầu gỡ bỏ trên mọi nền tảng mạng xã hội

Tuy nhiên, mới đây trên trang cá nhân đạo diễn Huỳnh Phước Sang đã có những chia sẻ về MV "There is no one at all" của Sơn Tùng. Theo đó, vị đạo diễn khẳng định Sơn Tùng đã biết trước được việc ra MV sẽ bị nhiều người phản đối, nhưng nam ca sĩ đã dũng cảm ra MV như một lời nhắc nhở với phụ huynh hãy quan tâm đến những đứa con của mình.

Nguyên văn bài viết của đạo diễn Huỳnh Phước Sang như sau:

"Chắc chắn MV mới của Sơn Tùng sẽ bị 1 làn sóng phản đối kinh khủng, có thể sẽ bị cấm, tôi nghĩ anh ta đã thừa biết điều đó.

MV mô tả về 1 đứa bé bị bỏ rơi trước nhà thờ, được nhận nuôi lớn lên có lẽ trong 1 gia đình giàu có vì nhìn sạch sẽ sáng sủa và ăn mặc đúng điệu! Nhưng chống đối, phá phách, cô đơn, bế tắc rồi tự tử..!

Đương nhiên thoạt nhìn ai cũng thấy sự nguy hiểm của MV này, vì dễ tác động đến lớp trẻ, sẽ có những tư duy và hành động tiêu cực.

Nhưng nếu nhìn sâu hơn, đây chính là 1 tiếng chuông cảnh tỉnh, 1 tiếng thét vang cầu cứu thay cho nhiều, rất nhiều đứa trẻ tương tự.



Bài đăng của đạo diễn Huỳnh Phước Sang



Vị đạo diễn có bài phân tích liên quan đến MV mới của Sơn Tùng

Người Lớn luôn bận Tiền Tài Danh Vọng, luôn bận với Chứng Khoán Xanh Đỏ, luôn bận với Chiến Tranh Nga U, luôn bận với Địa Ốc lên xuống, luôn bận với Khởi Nghiệp Triệu Đô... mà những tiếng khóc, tiếng gào la của những đứa trẻ bị lãng quên, hoặc những đứa trẻ bị bóp nghẹt tham vọng của cha mẹ nó, những tiếng thét trở nên vô vọng.

Đã có những hành động thương tâm, nhưng rồi lại chìm đi, bị chôn xuống nhanh chóng, và Người Lớn lại tất bật với những Tham Vọng bất tận của mình.

Sơn Tùng đã dám nhận sự nguy hiểm đến sự nghiệp của mình, để thay lũ trẻ hét lên 1 tiếng hét to hơn! Nhưng Người lớn có lắng nghe, hay rồi sợ hãi và bịt miệng nó lại, chôn nó xuống, để rồi an tâm tiếp tục những sai lầm của mình.

MV ấy có thể sẽ gỡ bỏ, nhưng riêng tôi cảm ơn Sơn Tùng, vì bạn ấy đã thật sự Can Đảm và Yêu Thương rất lớn mới đủ sức làm ra điều ấy.

Mong Tiếng Chuông Cảnh Tỉnh này không chìm vào quên lãng", nam đạo diễn chia sẻ.

Hiện tại, bài đăng của đạo diễn Huỳnh Phước Sang đang thu hút sự chú ý của CĐM.