Sau màn khoe thân 'cuồn cuộn', Angela Phương Trinh thông báo tin cực vui, CĐM thi nhau chúc mừng

Thời gian gần đây, sau khi chia tay Cao Thái Sơn, Angela Phương Trinh rất chăm chỉ cập nhật hình ảnh mới cùng cuộc sống thường nhật của mình trên mạng xã hội. Cách đây vài ngày, khoe triệt để thân hình săn chắc, quyến rũ của mình qua đủ tư thế tạo dáng. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi cho vóc dáng nóng bỏng thì "bà mẹ nhí" cũng vấp phải không ít tranh cãi. Nhiều người cho rằng Angela Phương Trinh đã đánh mất vẻ nữ tính, mỏng manh trước kia của mình. Thậm chí trong vài bức ảnh, cô nàng còn bị ví như "đàn ông", "lực sĩ", "đô vật" bởi khoảnh khắc lộ rõ múi cơ săn chắc, bắp tay lớn, phần vai rộng. Dẫu biết, rèn luyện cơ thể là tốt song nhiều ý kiến chia sẻ hình ảnh hiện tại không phù hợp với mỹ nhân sinh năm 1995, và đa phần đều thích vẻ nữ tính, mong manh trước đây của cô hơn.



Angela Phương Trinh khoe thân hình "đô con"



Cơ bắp của Angela Phương Trinh khó mỹ nhân nào sánh được



Nhiều người mong cô kiềm chế lại để giữ vóc dáng thanh mảnh như trước kia

Tuy nhiên, mặc những lời khuyên từ CĐM, Angela Phương Trinh vẫn tiếp tục tập luyện, chăm chỉ khoe thân hình "đô con" của mình. Mới đây, "Bà mẹ nhí" còn đăng thông báo một tin vực vui, sau nhiều ngày cố gắng. Theo đó, kênh Tiktok của Angela Phương Trinh đã đạt 7 triệu lượt theo dõi sau thời gian dài cố gắng:

"So happy!!! Trinh cảm ơn cả nhà yêu rất nhiều. Trinh thật hạnh phúc khi thấy clip đầu tiên Trinh làm trên nền tảng Tiktok được 7 triệu view chỉ sau vài ngay đăng tải. Chúng ta hãy cùng trò chuyện, chia sẻ yêu thương, tiếp thêm năng lượng tích cực cho nhau nhiều hơn trên kênh Tiktok chính chủ duy nhất này của Trinh nhé cả nhà. Chúc cả nhà yêu thật nhiều sức khoẻ, an vui và tràn ngập hạnh phúc! Love you all", Angela Phương Trinh chia sẻ.



Angela Phương Trinh chia sẻ niềm vui



Cô nàng thông báo đã đạt 7 triệu lượt theo dõi

Sau khi đăng tải bài đăng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của CĐM, rất nhiều người đã gửi lời chúc mừng tới "Bà mẹ nhí".



Angela Phương Trinh thường xuyên chia sẻ về vấn đề sức khỏe

Quay lại thời gian trước đây, Angela Phương Trinh cũng từng vấp phải cơn chỉ trích từ cộng đồng mạng bởi những lần ăn mặc phản cảm, cắt xẻ khoe da thịt quá đàc trên thảm đỏ hay những phát ngôn gây sốc. Nhưng sau đó, người đẹp 9x đã có sự chuyển hướng sang con đường tu tập, từ đó xây dựng hình ảnh đẹp hơn trong mắt công chúng. Ấy thế nhưng thời gian gần đây, Angela Phương Trinh một lần nữa khiến dân tình bất ngờ với hình thể cơ bắp, rắn chắc hơn trước.